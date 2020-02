Ebk Roma (14) - Benacquista Latina (18) 55% - 45%

(mercoledì 5 ore 20.00, arbitri Terranova, Tallon e Marziali, andata 64-83)

Novipiù Casale Monferrato (26) - Orlandina Basket (12) 70% - 30%

(mercoledì 5 ore 20.30, Valzani, Bramante e Pratico', and. 77-68)

M Rinnovabili Agrigento (26) - Bergamo Basket (8) 70% - 30%

(mercoledì 5 ore 20.30, Ciaglia, Lupelli e Centonza, and. 81-66)

Edilnol Biella (26) - Bcc Treviglio (22) 65% - 35%

(mercoledì 5 ore 20.30, Cappello, Yang Yao, Ferretti, and. 60-53)

2B Control Trapani (24) - Betram Tortona (24) 55%-45%

(mercoledì 5 ore 20.45, Moretti, Chersicla e Giovannetti, and. 75-76)

Zeus Npc Rieti (22) - Givova Scafati (22) 55% - 45%

(mercoledì 5 ore 21.00, Gonella, Puccini e Grazia, and. 79-74)

Gevi Napoli (20) - Reale Mutua Torino (30) 35% - 65%

(giovedì 6 ore 20.45, Nuara, Martellosio e Mottola, and. 59-77)

RIETI - Domani si torna già in campo, c'è un altro turno infrasettimanale valido per . Tante le sfide interessanti, con i confonti tra Trapani e Tortona, entrambe in forma o il match tra Biella e Treviglio, reduci da una vittoria. Rieti ospita Scafati, derby laziale tra Ebk Roma e Latina, guarderà tutti dall'alto Torino, che scenderà in campo giovedì a Napoli.A Cisterna di Latina derby laziale tra Roma e Latina, che stavolta vede meglio i padroni di casa dell'Ebk. I successi su Rieti e Scafati hanno proiettato il team di Maffezzoli proprio a quattro punti di distacco dai pontini, apparsi invece in caduta libera nelle ultime uscite.Il ko interno con Trapani è da dimenticare per Casale, che domani ha già la possibilità di riscattarsi contro un'altra formazione siciliana, l'Orlandina Basket. I paladini, proveranno ancora una volta ad aggrapparsi al play Laganà, protagonista con 38 punti domenica, ma che non sono bastati per raggiungere la vittoria.La seconda della classe ospita Bergamo, match apparentemente facile sulla carta ma che potrebbe nascondere molto insidie anche per una formazione come Agrigento. Bergamo nonostante una classifica difficile, nelle ultime prove sta dando filo da torcere a chiunque.Al Forum si affrontano Biella e Treviglio, due formazioni che dopo qualche risultato negativo sono tornate a vincere. Biella ha demolito la Npc, Treviglio invece battendo Latina, ha trovato il secondo successo consecutivo.Trapani e Tortona sono in salute e con i successi negli ultimi turni, stanno risalendo la china. Trapani specialmente, è in striscia e tra le mura amiche non può interrompere la sua corsa.Rieti ospita Scafati, in un match che i padroni di casa non devono assolutamente fallire. La ferita di Biella è viva, ma con la Givova la posta in palio è alta e Rieti non può più permettersi di perdere punti per strada.Il posticipo della IX giornata vede di fronte Napoli e Torino. La capolista ormai viaggia spedita e per Napoli sarà veramente difficile contrastare questa Reale Mutua, che ha già preso 4 punti di margine sulle inseguitrici.