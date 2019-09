IL TABELLINO

Givova Scafati

Zeus Npc

Note

GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI

RIETI - La Zeus Energy Npc dà l’addio a Scafati alla qualificazione ai quarti di Supercoppa perdendo 105-92, ma contiene il passivo e forse avrebbe raccolto di più tirando meglio ai liberi (25/40, 62.5%). Obiettivamente, nei primi 30’ i campani sono parsi già in forma campionato e in grado di lottare per la promozione. Da parte sua Rieti scopre un grande Brown, che può ancora migliorare in alcune fasi di gioco. Ora la Npc spera di recuperare al più presto Stefanelli e si prepara all’amichevole del 18 con la Virtus Roma che potrebbe svolgersi a Rieti e non più nella capitale come inizialmente previsto.: Frazier 31 (6/9, 3/6), Ammannato 7 (2/2, 0/1), Contento 15 (3/4, 2/3), Putney 22 (6/7, 2/7), Rossato 18 (2/2, 3/7), Lupusor, Tommasini 8 (1/2, 1/4), Markovic. All. Griccioli.: Cannon 14 (5/8 da 2), Vildera 13 (3/5 da 2), Passera 7 (2/4, 1/3), Brown 33 (5/10, 4/8), Pastore 2 (1/1, 0/2), Zucca 12 (1/2, 3/5), Fumagalli 6 (2/3, 0/1), Nikolic 4 (2/2, 0/1), Filoni e Finco ne. All. Rossi.. Tiri da 3: Rieti 8/20, Scafati 11/28. Tiri liberi: Rieti 25/40, Scafati 28/41. 5 Falli: Vildera, Fall e Ammannato.Treviglio-TortonaUdine-ForlìScafati-MontegranaroTrapani-Torino