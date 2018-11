RIETI - La Zeus Energy Group Rieti rende note le modalità di vendita dei biglietti per l’incontro tra Virtus Roma e Zeus Energy Group Rieti, prevista per domenica 2 dicembre 12 al PalaLottomatica di Roma (diretta su Sportitalia).



Sono stati messi a disposizione 400 biglietti nel settore ospiti centrale terzo anello e possono essere acquistati al prezzo dedicato di 10 euro.



I biglietti potranno essere acquistati presso la biglietteria all’interno del PalaSojourner nei seguenti orari: dal martedì al venerdì, dalle ore 17 alle 20 e sabato dalle 10 alle 12.



Per chi non potesse recarsi nel punto vendita di Rieti, i tagliandi sono disponibili sul portale TicketOne e presso il Palazzo dello Sport, domenica 2 dicembre a partire dalle 9.



La società raccomanda a tutti i tifosi di acquistare solo i biglietti dedicati agli ospiti per motivi di ordine pubblico.