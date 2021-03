Ravenna si allontana: per la Kienergia la corsa al nono posto è su Chieti e Pistoia. Scafati e Latina ko

RIETI - Due vittorie interne e un colpo esterno al termine della ventitreesima giornata (decima di ritorno, turno di riposo per l'Ebk Roma) nel girone Rosso di serie A2. Il derby campano tra Napoli e Scafati va ancora una volta ai partenopei: la coppia Marini-Parks in grande spolvero, regola 78-68 il team di Finelli. Colpo di Ravenna, corsara sul campo di Pistoia 61-76, grazie anche ad un'altra grande prova di Cinciarini (18 punti). Con questo successo Ravenna vola a +4 dalla Npc, dopo l'omologazione del 20-0 a tavolino su Ferrara. Ritorno in campo amaro per Latina, sconfitta in casa della Stella Azzurra Roma 72-68. Rullo con 20 punti è il migliore tra le fila della Stella, ora a sole 2 lunghezze da Latina. Causa Covid rinviate a data da destinarsi i match tra Cento-Rieti e Ferrara-Chieti. E' in programma invece per l'8 aprile San Severo-Forlì.

Classifica

Forlì 32 (19 gare giocate)

Napoli 32 (21)

Scafati 30 (20)

Ebk Roma 24 (20)

Ferrara 18 (16)

Cento 18 (19)

Ravenna 18 (20)

Pistoia 18 (20)

Chieti 16 (18)

Rieti 14 (18)

Latina 8 (16)

San Severo 8 (18)

Stella Azzurra Roma 6 (17)

© RIPRODUZIONE RISERVATA