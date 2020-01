RIETI - Anthony Raffa esordirà domenica prossima al PalaSojourner in maglia Zeus Energy Npc contro l’Orlandina. Nelle prossime ora è attesa l'ufficilizzazione del club per l’italoamericano di Atlantic City (New Jersey) che sostituirà Elijah Brown dopo un lungo sondaggio di mercato da parte della società che aveva ormai strettissimi per decidere.



SERVIZIO COMPLETO SULL'EDIZIONE CARTACEA DI MERCOLEDI' 8 GENNAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA