Rieti, la presentazione della Npc tra novità e amarcord, nodi sciolti e da sciogliere

RIETI - La Npc arriva in piazza Cesare Battisti nell’autobus, acquistato grazie al crowdfunding, da cui sono scesi squadra, staff tecnico e il presidente Giuseppe Cattani (che guidava il pullman) per la presentazione della stagione sportiva che inizierà domani a Montecatini, in Supercoppa, contro Pistoia

Capienza nei palasport al 25%, 11 squadre tra giovanili, femminile e basket in carrozzina da fare allenare, per ora anche all’aperto avendo perso una ventina di ragazzi, il problema delle palestre scolastiche, le riprese televisive per non ridurre la visibilità degli sponsor al pubblico, il nuovo sponsor tecnico spagnolo, la Geff, la serie B femminile rinforzata da alcune esperte giocatrici, due storici ex presidenti - Otello Rinaldi (Amg Sebastiani negli anni ‘80 in A2) e Gaetano Papalia (il salto della Nuova Sebastiani dalla serie B all’A1 - a dare supporto morale, la ripresa dei lavori al centro sportivo di Contigliano e la palazzina in via del Terminillo di 8 appartamenti per gli atleti, tra i temi affrontati da Cattani.

Il ds Gianluca Martini e il coach Alessandro Rossi hanno sottolineato la difficoltà a lavorare rispettando i protocolli e il desiderio di iniziare finalmente la stagione. In particolare il tecnico ha ribadito l’importanza di «non far perdere l‘affetto al basket dei tifosi, ricreare entusiasmo, mantenendo l’identità tra squadra e sportivi».

Infine la possibile convivenza al PalaSojoruner col Real Sebastiani: «Non garantisco nulla per ora – dice Cattani – Devo sistemare prima le mie squadre. Le richieste sono tante. Una volta risolti in nostri problemi logistici, valuteremo tutto quanto il resto».

