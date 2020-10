Rieti, la Npc si presenta: i giocatori arriveranno sul pullman disponibile grazie al crowdfunding

RIETI - La Npc Rieti comunica che Venerdì 9 ottobre, alle 17.30 nella sala conferenze del Grande Albergo Quattro Stagioni, si terrà una Conferenza Stampa per inaugurare la stagione 2020/21 della Npc Rieti Pallacanestro.

L’incontro sarà l’occasione per presentare alla città ed ai tifosi il pullman Npc disponibile grazie alla campagna crowdfunding, vanto per tutti i tifosi e grande obiettivo della Società amarantoceleste. Infatti la squadra arriverà in Piazza Cesare Battisti proprio con il nuovo pullman.

L’ingresso alla conferenza sarà contingentato a causa dell’epidemia da coronavirus e riservato ai soli organi d’informazione ma sarà visibile sui social della Npc tramite la diretta in streaming.

Interverrano: Giuseppe Cattani, Presidente: Gianluca Martini: Direttore sportivo; Alessandro Rossi, Allenatore; Sofía Muller Zommer, Marketing & Business Development Geff

