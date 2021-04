Pistoia espugna Latina, la Npc giocherà per evitare i playout. Il nodo dell'inizio della fase a orologio

RIETI - La Npc giocherà nel girone per evitare i playout a prescindere dalla gara con Cento, che oggi non si è giocata per la quarantena imposta dalla Asl reatina alla Kienergia per la positività di un giocatore al Covid.

Il match contro gli emiliani è diventato ininfluente per il team di Rossi visto il successo (69-77) di Pistoia al PalaBianchini di Latina. Quindi Rieti nel girone Blu insieme a Latina e San Severo, mentre dall'altro girone (Verde) arrivano Casale, Orlandina e Orzinuovi, rispettivamente 10^, 11^ e 12^.

Il problema ora è che l'inizio della fase a orologio dei reatini di sicuro dovrà slittare, visto che il gruppo squadra terminerà la quarantena lunedì 26 aprile, mentre l'avvio della fase a orologio è fissato per il giorno prima. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.

