IL TABELLINO

Zeus Npc

VL Pesaro

RIETI - Buono scrimmage ad Acqualagna per la Zeus Npc, impegnata con Pesaro, vittoriosa 78–81 al termine di quattro periodi da 10 minuti al termine dei quali il punteggio è stato azzerato ogni volta. Una prova più che soddisfacente per la squadra di Alessandro Rossi che ha avuto una buona risposta anche dai giovani. Nella Npc, insieme alla defezione di Stefanelli, in via di guarigione dalla pubalgia, non è stato schierato Zucca che ha subito un colpo a un gomito nell’allenamento di giovedì, per cui Vildera e Cannon hanno avuto il solo Nikolic a spalleggiarli sotto canestro. Ora la Npc riavrà martedì Fumagalli di ritorno dalla Cina e si prepararerà all’esordio in campionato di sabato 12 a Treviglio.: Cannon 22, Vildera 21, Passera 4, Brown 20, Pastore 4, Nikolic 5, Filoni 2, Finco, Mammoli. All. Rossi.: Barford 12, Mussini 15, Drell 16, Thomas 10, Miaschi 11, Lydeka 2, Zanotti 9, Basso 1, Calbini 3, Alessandrini 2, Mujanovic. All Perego.