RIETI - Intanto Andrea Pastore ha riportato «una lesione muscolare di primo/secondo grado del flessore della coscia destra con lieve versamento. I tempi di recupero saranno stabiliti in base all’evoluzione ecografica della lesione», come comunica la Npc in una nota. Di sicuro salterà la sfida con l’Orlandina e con ogni probabilità quella di Latina fra una settimana. Si spera di recuperarlo per il match con Bergamo del 19 gennaio.

