La Npc si rinforza sotto canestro, arriva dalla Fortitudo Bologna l'ex Rsr Paolo Paci: «Bella opportunità»

RIETI - La Npc Rieti comunica di aver ingaggiato l’atleta Paolo Paci proveniente dalla Fortitudo Bologna ( serie A2 girone Rosso) . Nato a Chivasso il 5 luglio 1990, centro di 208 cm e 101 kg, cresce cestisticamente nella Junior Casale Monferrato, società con cui fa l’esordio anche nel mondo dei senior.

La carriera

Dopo l’esperienza a Cecina approda ad Omegna: resta in Piemonte dal 2011 al 2014 vincendo il campionato di serie B. Nel corso della sua carriera veste anche le maglie di Siena, sponda Mens sana, Jesi, Imola, Roseto e Salerno, prima di approdare a Caserta in serie A2: 8 punti e 5 rimbalzi di media a gara. L’anno seguente è in B, con l’altra società della città di Rieti la RSR, sfiorando la promozione. Torna nella seconda serie nazionale vestendo lo scorso anno la maglia dell’Urania Milano: in 30 presenze realizza 8 punti di media a gara catturando 5,4 rimbalzi di media. Ha iniziato la stagione in maglia Fortitudo Bologna: in 10 minuti di utilizzo medio ha messo insieme 2,6 punti e 2,4 rimbalzi a partita.

Le prime parole

Queste le prime parole: «Sono contento di avere avuto questa opportunità, mi spiace ovviamente aver lasciato una squadra perché non è mai bello lasciare un posto, ma era arrivato il momento perché non c’erano più le possibilità per fare bene e quindi, ho preso al volo questa opportunità di tornare a Rieti, perché io sono già stato a Rieti. Mi sono anche detto; visto che la prima volta non è andata come speravo, devo riprovarci, perché non posso rimanere con l’amaro in bocca nei confronti di una città. Sono carico perché il nostro obiettivo lo sappiamo, lo sa la società, lo sanno i ragazzi, lo so io che sto arrivando; cercherò di aiutare la squadra al meglio con tutte le mie energie, energie positive, energie nuove che arrivano al servizio della città, dell’allenatore e dei tifosi. Dobbiamo e abbiamo comunque il compito di raggiungere questo obiettivo che per noi è molto importante».