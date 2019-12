BROWN

VOTO 7

CANNON

VOTO 7

PASSERA

VOTO 6.5

PASTORE

VOTO 5.5

FILONI e NIKOLIC

VOTO 5

STEFANELLI

VOTO 4.5

VILDERA

VOTO 4

ZUCCA

VOTO 4

FUMAGALLI

VOTO 4

ROSSI

VOTO 5

RIETI - La Zeus Energy Npc perde a Trapani 77-66 ma la valutazione globale fotografa meglio le proporzioni della sconfitta: 99-52 per i siciliani. Di questi 52 punti di valutazione 46 sono di Brown (28) e Cannon (18). Quindi gli italiani hanno prodotto appena 6 punti di valutazione, ma siccome il povero Passera ne ha collezionati 13, vuol dire che gli altri 6 italiani hanno totalizzato un misero -7.Avrà pure tutti i difetti di questo mondo però, superata la fase negativa, ne ha segnati 28.5 di media nelle ultime due gare. Qualcuno obietterà che contemporaneamente la Npc le ha perse entrambe e che forse non è il giocatore più adatto per Rieti, però viene anche da pensare che qualche lacuna - ma quale giocatore non ne ha? – può essere accentuata dai limiti del gruppo degli italiani, come si diceva sopra, la cui pericolosità è stata vicina allo zero. Anche per questo nel finale di gara è stato costretto a forzare, esagerando pure. Però proviamo a immaginare Brown in una squadra con un playmaker che consenta a Passera di giocare non più di 25 minuti, e con almeno un lungo che garantisca 8/9 punti di media: a quel punto forse pure Stefanelli renderebbe meglio.Trapani ha eretto un muro attorno a lui anche perché gli avversari sembrano aver capito di poter prendere qualche rischio lasciando più spazio ad altri senza correre rischi. Di più non poteva fare, anche se in situazioni come queste pure la mancanza di qualche centimetro può essersi fatta sentire.Costretto a stare in campo 34 minuti, prova a mettere in ritmo tutti, si prende responsabilità e commette ovviamente anche degli errori, ma nessuno lo aiuta perché è troppo solo.Di partita in partita è sempre più costretto a fare il tappabuchi: ora in regia, ora da guardia, ora in difesa, ma ancora non è riuscito a giocare una benedetta partita come vorrebbe lui. Non era neanche al massimo della forma, ma non è colpa sua.Non si può pretendere l’impossibile dai due under. Nikolic però sembra essere troppo sacrificato nel ruolo di quarto lungo.Avrebbe dovuto essere il principale punto di riferimento offensivo dopo gli stranieri. Purtroppo di partita in partita non riesce a esprimersi, forse anche perché l’attuale situazione tecnica, in cui ci sono poche alternative offensive agli Usa, lo sta caricando di eccessive responsabilità.In difesa si spende sempre come può, ma in attacco certi limiti del suo ridotto repertorio offensivo emergono sempre di più. Limiti che si conoscevano anche la scorsa stagione, ma che venivano mascherati dalla presenza di Bobby Jones: un giocatore capace anche di migliorare le prestazioni dei compagni, come forse non sono in grado di fare Cannon e Brown i quali, pur essendo due ottimi stranieri, sono due terminali che finalizzano bene il gioco dando il massimo soprattutto in squadre dove gli italiani sono più incisivi offensivamente.3 punti, 0 rimbalzi, -5 di valutazione in 14 minuti. Cifre impietose.Nelle precedenti 4 gare Rossi gli aveva concesso almeno una decina di minuti ma ottenendo assai poco (0 punti, -9 di valutazione). A Trapani gliene ha concessi solo 3 nel primo quarto e poi lo ha “panchinato”. Non è un buon segno.Naturalmente ci sarà chi gli rimprovera di non aver chiamato timeout al momento giusto, o di aver sbagliato qualche cambio o delle difese. Ma il vero problema è che alla lunga il gruppo italiano sta mostrando la corda e questo, eventualmente, più che dalla singola partita, dipende da qualche valutazione errata in estate su alcuni giocatori.