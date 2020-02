CANNON

NIKOLIC

RAFFA

STEFANELLI

PASSERA

PASTORE

FUMAGALLI

FILONI

VILDERA

ROSSI

Ultimo aggiornamento: 10:54

RIETI - Due partite distinte: la prima durata 19’ e terminata 38-51 per Scafati. La seconda, decisiva, aggiudicata dalla Zeus Energy Npc per 52-30 che ha silurato la corazzata Scafati, a un certo punto parsa inaffondabile.Vinta nel nome di Kobe, giocando come Kobe avrebbe voluto e come ha mostrato tantissime volte. Ancora una volta la Npc - sorretta da un pubblico speciale, in una notte purtroppo altrettanto speciale – ha mostrato un volto ben diverso tra le mura del PalaSojourner, anche se questa volta ci sono volute mezza partita e una certa qual dose di paura prima di svelarlo. Però la squadra ha dimostrato di avere risorse, ma ora tutta quella energia, o almeno una parte, bisogna scaricarla anche in trasferta, sperando che la lezione sia stata imparata.Straordinario. Un vero cireneo. Tiene la squadra a galla praticamente da solo e continua anche dopo il risveglio dei compagni che finalmente decidono di imitarlo.Determinante. Rossi lo manda subito in campo come cambio di Vildera, anche perché la situazione che si era creata tra Zucca e i tifosi – ora forse risolta nel “volémose bene” collettivo finale propiziato dalla miracolosa vittoria nella notte di Kobe, dopo che il lungo contestato ha festeggiato sventolando la bandiera amarantoceleste – non lasciava alternative al coach. E Aleksa ha ripagato il tecnico con una prestazione anche migliore di quella offerta la scorsa stagione al PalaLottomatica quando contribuì a battere la Virtus. Sicuro al tiro – da antologia l’alley oop con Raffa – decisivi alcuni recuperi in difesa e pure alcuni rimbalzi in attacco che hanno ridato il possesso di palla alla Npc impedendo a Scafati di rimontare.Improduttivo per quasi due terzi di gara. Poi, dal gioco da 4 (tripla + tiro libero) del 59-64 del 28’ che ha fatto capire che la partita era ancora aperta, si è scatenato giocando da... Raffa: penetrazioni, assist, triple e tutto il resto. Così lo vogliamo.Vale per lui il ragionamento fatto per Raffa. Piazza la tripla del +9 al 37’ (82-73) e poco dopo un’altra per tagliare le gambe a Scafati. Gara molto accorta.All’inizio Rossato e soprattutto Tommasini sono stati due spine nel fianco. Si fa venire il mal di testa per venirne a capo ma i 6 assist finali si rivelano un ottimo cachet.Non è ancora al top dopo la lunga assenza, ma nel momento buio della gara le sue due triple sono state tra i pochi acuti a sostenere il povero Cannon. Quindi lascia il posto agli altri.Gioca dei minuti importanti nel finale e non commette errori. In generale è parso più sicuro e volitivo.Questa volta è Nikolic a offrire una prestazione difensiva al livello dell’esterno aquilano che, da par suo, dà il suo contributo finché i falli non lo limitano.Sembra rimasto a Biella. Anche se il suo impegno è sempre massimo. Ma Nikolic lo rimpiazza egregiamente.Non si vincono certe partite se la squadra non ti segue. A onta delle critiche. Il coach infonde coraggio a Nikolic e tiene la squadra viva evitando una pericolosa resa. Alla fine da una difesa granitica che smonta pezzo per pezzo Scafati scaturisce un attacco da 90 punti, di cui 52 segnati negli ultimi 21 minuti. Speriamo che la squadra abbia preso coscienza di sé.