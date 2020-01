CANNON

VOTO 8

RAFFA

VOTO 7.5

STEFANELLI

VOTO 7

PASSERA

VOTO 7

FILONI

VOTO 7

VILDERA

VOTO 6

NIKOLIC

VOTO 6

ZUCCA

VOTO 5.5

ROSSI

VOTO 7

RIETI - La Zeus Energy Npc è quinta insieme ad altre quattro squadre dopo il successo, contro l’Orlandina, più facile del previsto, malgrado l’assenza di Pastore non facilitasse la partita. L’esordio di Anthony Raffa è stato positivo ma gli effetti reali del suo inserimento si potranno valutare meglio dopo qualche partita, diciamo entro fine gennaio, dopo il derby contro Latina di mercoledì, la visita di Bergamo e la trasferta a Cisterna contro l’Eurobasket, prima di cominciare ad affrontare le squadre di alta classifica. Però la prima prova dell’italoamericano del New Jersey è stata incoraggiante.Di fronte aveva Johnson all’ultima partita in Italia che, almeno inizialmente, è riuscito a limitare il centro della Npc il quale però è prepotentemente emerso alla lunga offrendo una grande prova di sostanza.Un po’ appesantito, gambe ancora dure, ma è riuscito comunque a dimostrare che sa giocare a pallacanestro, che possiede una visione del gioco superiore alla media, come nel terzo quarto quando ha dato il “la” alla fuga della Npc. Le cose migliori le ha fatte giocando da playmaker e spesso ha “chiamato” la palla ai nuovi compagni per decidere cosa fare, mentre da guardia è apparso più normale. Il rientro di Pastore potrebbe preludere a una, positiva per entrambi, alternanza con Passera in regia, soprattutto se pure Stefanelli e Filoni cresceranno in attacco. Raffa sa e vuole essere protagonista, eleva senza dubbio il livello di esperienza di una squadra un po’ povera in materia e può accrescere il rendimento dei compagni, soprattutto di Vildera e Zucca, da imbeccare a dovere. La leggenda dice che non difende, però ha disturbato a lungo Kinsey mandandolo spesso fuori giri. Atteso a partite più impegnative, ma se il buongiorno si vede dal mattino.Peccato per lo 0/5 da 2, però ben bilanciato dal 4/6 da 3 più 8 rimbalzi. Gara poco appariscente ma concreta, segnando sempre quando è servito e difendendo tenacemente.Si diceva che l’arrivo di Raffa avrebbe potuto metterlo in ombra, ma ha troppo mestiere ed esperienza per evitare tale rischio. Si è adoperato per far entrare in ritmo l’italoamericano che a sua volta, togliendogli qualche minuto, ne ha aumentato la qualità del gioco.Il tiro da tre stoppato a Laganà spedendo la palla in tribuna ha sugellato l’ennesima solida prova difensiva. In attacco è stato un po’ più intraprendente e se guarderà sempre Raffa seguendone i suggerimenti migliorerà le sue medie offensive.Col trascorrere del campionato sembra più difficile farsi luce in area mentre Cannon parte da lontano per non intasare l’area, ma il suo repertorio offensivo mostra ancora dei limiti. Forse le illuminazioni di Raffa potranno aiutarlo. In difesa si spende bene anche se deve stare attento a non commettere falli ingenui.Chi si rivede! Sfrutta al meglio i 4 minuti in cui sta in campo, e che non erano di garbage time. Anche lui può trarre profitto dai suggerimenti di Raffa.5 rimbalzi in difesa non bastano a bilanciano una prova opaca.L’arrivo di Raffa abbassa l’altezza media della squadra, che potrebbe soffrire di più contro squadre maggiormente fisiche. Contro l’Orlandina però è andata bene. Ora deve ridisegnare i ruoli in regia e tra gli esterni in attesa che rientri Pastore. Contro i siciliani s’è vista buona disponibilità da parte di tutti. A Latina sarà più dura. Ha contribuito a rendere scorrevole e senza intoppi un match potenzialmente difficile.