STEFANELLI

VOTO 8

CANNON

VOTO 8

PASSERA

VOTO 7.5

VILDERA

VOTO 7.5

ZUCCA

VOTO 7

FILONI

VOTO 7

PASTORE

VOTO 6.5

BROWN

VOTO 6



FUMAGALLI

VOTO 6



NIKOLIC

VOTO 6

ROSSI

VOTO 7

RIETI - Obiettivamente una partita brutta e poco appassionante per 30 minuti, durante i quali però, come in un match di boxe, la Zeus Energy Npc ha lavorato ai fianchi Casale Monferrato per sferrare il colpo del ko nell’ultimo periodo quando l’incontro si è riacceso, infuocando un annoiato PalaSojourner, grazie a una difesa strepitosa che ha tagliato le gambe ai piemontesi.Miglior gara a Rieti. Non perde mai lucidità nel primo tempo, quando Casale resiste, rimanendo uno dei pochi punti di riferimento in attacco. Poi nella ripresa la squadra inizia a sciogliersi e prosegue nella sua prestazione da Mvp.Da qualche partita gli avversari erigono veri e propri muri attorno a lui. Fa una gran fatica, come pure la Npc che per oltre metà gara stenta a sfruttare gli spazi rimasti liberi per gli altri, soprattutto gli esterni, mentre Vildera ne trae vantaggio. Jalen intanto non si scompone, fa a sportellate coi lunghi piemontesi e alla fine chiude in doppia doppia (15 punti e 11 rimbalzi) e 26 di valutazione.Continua a pentirsi chi lo criticò in precampionato. Dirige la squadra, difende e, nei momenti di buio offensivo, si improvvisa anche realizzatore. Nessuno riesce a limitarlo.Ingaggia un match di wrestling coi lunghi avversari. In attacco, malgrado qualche inevitabile ingenuità, segna 17 punti sfruttando i vuoti aperti dai raddoppi su Cannon. Una prestazione utile per l’autofiducia.Decisivo il suo ritorno in campo a metà terzo periodo quando nel giro di un paio di minuti segna una tripla, un canestro da 2 e costringe Sims al 4° fallo. La partita inizia a girare da quel momento. Ora servono più costanza e concretezza:Quando torna in campo a 32’36” la Npc conduce 62-55. Quindi parte il break di 20-3, grazie anche alla feroce difesa del giovane aquilano. Adesso però, oltre a schiacciare in transizione, vogliamo iniziare a vederlo segnare in altre maniere.Dove lo metti sta. Contribuisce a erigere la diga difensiva contro cui si è infranta Casale e anche dalla panchina sa galvanizzare i compagni.Indipendentemente dal fatto se sia adatto o meno alla Npc, è sicuramente un giocatore migliore di quello che stiamo vedendo. Il problema è che le difficoltà ad adattarsi alle necessità della squadra lo stanno mandando in crisi inducendolo a commettere più errori del normale, anche perché sa di essere in bilico. Inizia con 0/4, pure sfortunato malgrado qualche scelta di tiro fuori ritmo, e dalla curva Terminillo partono dei fischi e qualche urlo di insofferenza. Elijah indica le orecchie a mimare “Non vi sento, non mi influenzate”. Rossi però poco dopo lo cambia e lo rimette a metà secondo quarto. Al rientro ha ancora qualche problema di scelta al tiro, ma si rifà al solito grazie alla capacità di conquistare tiri liberi. Quindi cerca comprensibilmente di dimostrare agli altri, e soprattutto a se stesso, di poter fare meglio ma ormai è in confusione. Torna in panca a inizio ultimo quarto e il coach non lo rimette, anche perché la squadra difende, anzi “morde”, da paura, lasciando il povero Elijah a riflettere sulle sue sfortune. Vista la bella vittoria non diamo insufficienze a nessuno.Un po’ meglio delle prove precedenti mentre è sempre alla ricerca della cadenza giusta in regia.E’ uno dei primi cambi operati da Rossi con precisi compiti difensivi, che esegue con diligenza.Un capolavoro difensivo. Ma soprattutto riesce da ridare fiducia, grinta e motivazioni a una squadra che aveva lanciato preoccupanti segnali intermittenti dalla Sicilia. E’ il primo a sapere che ci sono ancora dei problemi da risolvere, ma non è certo quello che si adagia sugli allori, e ora la classifica gli concede un po’ più tempo e calma per trovare la soluzione migliore.