VILDERA

VOTO 9

FILONI

VOTO 9

PASSERA

VOTO 8

CANNON

VOTO 8

RAFFA

VOTO 8

PASTORE

VOTO 7.5

ZUCCA

VOTO 7.5

NIKOLIC

VOTO 5

ROSSI

VOTO 8

RIETI - A metà gara tutti si domandavano come diavolo facesse la menomata Zeus Energy Npc a condurre 37-35 nonostante Agrigento fosse apparsa superiore. Ma il meglio doveva ancora venire. Del resto non è la prima volta che la squadra di Alessandro Rossi opera i necessari aggiustamenti negli spogliatoi per prendere le misure all’avversario e poi rientrare in campo con le idee chiare e vincere. Al PalaSojourner è successo spesso.Ma questa volta, in barba alle cartelle cliniche, è stata veramente sensazionale, e ancora più bello il fatto che si sia potuto vedere su SportItalia. Adesso, grazie a un paio di risultati favorevoli, Rieti è sempre al 7° posto - avendo vinto il confronto diretto con Napoli, appaiata a Rieti a 26 - da difendere provando a risucchiare domenica prossima Trapani (28) per continuare a consolidare il sogno playoff.Probabilmente miglior partita della carriera. Sfrutta al massimo gli spazi lasciati liberi dalla marcatura di Cannon sbagliando i primi 2 tiri dopo averne infilati 10 di seguito. Gigantesco.Anche per lui migliore gara di una ancor brevissima carriera. Le sue braccia arrivano dappertutto (grande quando ha strappato un pallone dalle mani di Easley). In attacco sfrutta bene i suggerimenti ricevuti e infine piazza il 3+1 della staffa. Da incorniciare.Va in tripla doppia (10 punti, 12 assist, 18 di valutazione) e difende alla grande giocando con un braccio solo. Lucidissimo.Si sarò sognato Chiarastella tutta la notte. Però non è possibile che il top scorer dell’Ovest possa tentare il primo tiro (una tripla tra l’altro) soltanto dopo 15 minuti e che non sia mai andato in lunetta. 37 minuti giocati per la squadra con la pazienza di un santo, ma nel 38° segna un canestro da sotto misura (ovviamente su assist di Passera) e un altro da 3 chiudendo definitivamente i giochi.Tiene a galla la Npc nel primo tempo. Nella ripresa i falli lo limitano (il 4° era evitabile, però il 5° non c’era) ed esce un po’ dalla partita. Ma senza di lui Rieti non ce l’avrebbe fatta a presentarsi 37-35 nella ripresa.All’inizio sembrava ancora quello di Torino, ma poi lentamente ha ritrovato grinta e fiducia piazzando 3 triple in momenti difficilissimi.Gara di sostanza. Sa essere opportunista al momento giusto segnando e catturando preziosi rimbalzi offensivi che hanno negato possessi ulteriori ad Agrigento. Le nubi dovrebbero essere lontane ormai.6 minuti, 4 falli. “Inventato” da ala piccola al posto di Stefanelli, fatica ad avere impatto. Ma bastano gli altri.Semplicemente bravo.