VILDERA

VOTO 6

CANNON

VOTO 6

PASSERA

VOTO 6

PASTORE

VOTO 6

FILONI

VOTO 6

STEFANELLI

VOTO 4.5

ZUCCA

VOTO 4

FUMAGALLI

VOTO 4

BROWN

VOTO 4

NIKOLIC

ROSSI

VOTO 5

RIETI - L’unica nota positiva dopo la brutta sconfitta di Napoli è che in classifica avulsa la Zeus Energy Npc è ancora settima, nonostante abbia disputato la peggiore gara della stagione perché mai in precedenza, anche perdendo, si era arresa dopo metà gara come in Campania. Nonostante ciò la Npc ha il 50% di vittorie e domenica prossima nel difficile match interno contro Treviglio deve riportarsi sopra.Al di là delle prove dei singoli, si è vista una squadra dal pessimo approccio, poco aggressiva e scarsamente convinta alla quale, per proseguire a puntare ai playoff servirà, un altro straniero al posto di Brown: soprattutto uno che sappia migliorare anche il rendimento degli altri, come Bobby Jones oppure Ogo Adegboye, perché il vero problema della Npc, comunque la si rigiri, è l’assenza di almeno un leader dichiarato in un gruppo ricco di comprimari più o meno (forse meno) buoni che potrebbero fare meglio se avessero qualche punto di riferimento in più che ora manca e la cui assenza viene comunque mascherata almeno al PalaSojourner, dove la squadra riesce a difendere in modo più aggressivo perché in genere gli arbitraggi sono più tolleranti con le squadre di casa.Ha avuto la valutazione più alta della squadra (15) e, malgrado Cannon abbia segnato 4 punti in più, forse ha dato qualcosa in più dello statunitense, sempre più circondato dalle difese avversarie e per la prima volta apparso un po’ sfiduciato. Il problema per Vildera è che, senza comprimari che gli aprano meglio il campo come accadeva la scorsa stagione, gli diventa difficile ricoprire il ruolo di primo lungo italiano.Costretto a stare 38 minuti in campo, 17 punti ma solo 10 di valutazione a dimostrare la fatica a essere l’unico punto di riferimento, almeno a Napoli, per una squadra a cui in queste situazioni servirebbe un Bobby Jones per la capacità di coinvolgere gli altri.E’ dal 2013/14 che non aveva una media punti così alta. Perché oltre a essere l’unico playmaker della Npc deve pure fare canestro al posto di altri che dovrebbero essere più incisivi di lui.Come al solito si dà da fare a tappare i buchi lasciati aperti da altri, e con le triple e la consueta grande dedizione riesce almeno a non naufragare.Quando la squadra ha girato un po’ nei primi 20 minuti ha fatto le sue solite cose. Poi non poteva certo essere lui cambiare la partita.Dopo gli stranieri dovrebbe essere il maggiore riferimento offensivo della squadra ma, come nelle precedenti due trasferte siciliane, non lo è stato. In casa altro discorso.9 minuti, -3 di valutazione. C’è poco da aggiungere.Nessuna consistenza nei 7 minuti giocati. Se si trattava di una scommessa, sembra persa. Resta da vedere se migliorerà quando la Npc troverà un sostituto di Brown.Di opportunità ne ha avute tante. Altre volte, quando è stato vicino al taglio, è riuscito a combinare qualcosa sufficiente a bloccare la ghigliottina. Però a Napoli ha disputato la prova peggiore ed è apparso più confuso e sfiduciato. Troppo monodimensionale: tiro da 3, abile a conquistare liberi ma nessuna pericolosità in penetrazione, difensore appena sufficiente che col tempo ha perso pure lucidità nel passaggio, che è una sua qualità. Difficile dire se non abbia ancora capito cosa debba fare uno statunitense in Europa, se non sia in grado di farlo o se non ci riesca in una squadra con un solo playmaker, lunghi italiani solo volenterosi ed esterni italiani sulla sufficienza risicata. Resterà finché la Npc non troverà – assurde regole permettendo - un sostituto che, però, oltre a essere realizzatore più vario e incisivo, dovrà soprattutto saper esaltare le qualità degli italiani. Non facile con le regole vigenti.Ormai entra solo pochi minuti per combinare qualcosa in difesa. Non giudicabile.Ogni volta che la Npc perde, una discreta parte dell’opinione pubblica ne critica l’operato. Ma in realtà non è facile gestire una squadra che, alla luce di quanto detto nelle pagelle, ha più di un punto debole e nonostante ciò viaggia in zona playoff col 50% di vittorie. Semmai si debba criticare qualcosa è la costruzione estiva della squadra sulla quale però hanno contribuito vari fattori, sia pratici che umani, in quanto la Npc è una formazione costruita, come dire, “a più mani”. Per la partita