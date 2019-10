BROWN

VOTO 8

CANNON

VOTO 8

FILONI

VOTO 7

PASTORE

VOTO 7

STEFANELLI

VOTO 7

VILDERA

VOTO 6

PASSERA

VOTO 6

FUMAGALLI

VOTO 6

ZUCCA

VOTO 6



NIKOLIC

VOTO 5

ROSSI

VOTO 7

RIETI - In tre partite al PalaSojourner la Zeus Energy Npc ha inseguito solo una volta: sul 66-67 per Tortona a 3 minuti dal termine. In sostanza 119 minuti su 120 in vantaggio. Questa la chiave del terzo posto in classifica, alle spalle di Torino e Casale Monferrato, in coabitazione con altre 4 squadre, inclusa Latina, presentatasi a Rieti con credenziali da capolista (una delle tre prima del derby), forte di una panchina lunga, ricca di temibili esterni e guidata da uno stratega come Franco Gramenzi.Invece la Npc ha dominato per oltre tre periodi, andando anche a +18, salvo registrare un calo nel finale – come contro Tortona e Orlandina - anche per la prevedibile reazione di Latina, tenuta però subito a bada. Un successo che, oltre al positivo ritorno di Stefanelli e alla prova del baby Filoni in gran spolvero – ma di questo ne parleremo dopo – almeno in parte attenua le critiche successive alle sconfitte esterne che confermano, anche per la grande mole di lavoro difensivo svolto a ogni gara e per la giovane età media del gruppo, una squadra soggetta a qualche alto e basso e a cali di tensione tra terzo e quarto periodo, per ora gestiti meglio in casa che in trasferta. Ma siamo appena alla quinta giornata, si può migliorare, i segnali di progresso ci sono e il ritorno di Stefanelli può aiutare, per cui non resta che augurarsi in una smentita sabato a Bergamo.Va giudicato con un metro diverso meno estetico e più tecnico. Ha segnato 10 dei suoi 18 punti negli ultimi 9 minuti di gioco. Così come era già emerso nei finali contro Tortona e Orlandina. Glaciale ai liberi (7/7), ha catturato 8 rimbalzi e piazzato 6 assist totalizzando 30 di valutazione. Eppure non ha fatto alcunché di spettacolare. Anzi, molti dicono addirittura che si nasconda o sparisca, cercando il pelo nell’uovo su qualche singola giocata. Ma quando serve c’è. Se ha un difetto, per ora, è nella poca propensione a penetrare in area. L’impressione resta sempre quella: sta ancora assimilando il basket italiano. Nel frattempo non va giudicato sulla spettacolarità ma per la concretezza.Ha giocato da... Cannon: 18 punti, 11 rimbalzi, 28 di valutazione sugellati dalla stoppata finale su Musso.C’è chi ha raccolto numeri più alti ma la sua efficace presenza nei minuti “caldi” del match – come pure contro Tortona - è stata determinante, soprattutto per alcuni interventi difensivi come la stoppata su McGaughey. Sta crescendo di gara in gara, acquisendo maturità e sicurezza. Ha mezzi atletici sopra la media e gran voglia di emergere. Migliorerà pure in attacco. E’ un fattore in più per la Npc. Difficile dire dove possa arrivare, l’importante è non mettergli troppa pressione.Lavora come sempre duramente in difesa, colma a dovere alcune pause della regia, piazza un paio di canestri importanti evitando alla squadra di cadere in infrazione di 24” ed è glaciale ai liberi.Il coach Alessandro Rossi lo manda in campo a inizio primo e terzo quarto, dopo un adeguato riscaldamento, per concedergli ogni volta non più di 4 minuti: il tempo di piazzare subito una tripla nel primo periodo, mancandone un’altra appena un po’ lunga, e un canestro da 4 metri nel terzo periodo. Un segnale positivo e che potrebbe aprire nuovi orizzonti alla Npc quando potrà stare in campo più a lungo.Nel duello a sportellate con Ancellotti beneficia della messe di assist dei compagni per segnare 12 punti. Ma nelle altre voci – 2 rimbalzi, 4 palle perse, fallosità, ancora qualche ingenuità di troppo nel concludere a canestro – è stato superato dal diretto avversario.Meglio nella prima parte della gara che nella seconda, ma non è facile gestire certi cali mentali di tutta la squadra, che a sua volta non sempre sa cogliere certi suoi passaggi illuminanti.Ancora poco pericoloso in fase realizzativa ma, nel complesso, aiuta a vincere la sfida sui registi avversari. Tosto in difesa, qualche volta parte a testa bassa in transizione senza guardare dove sono gli altri per poi tornare indietro. Ma sta imparando.In difesa svolge meglio di altre volte il ruolo di backup dei lunghi. In attacco alterna qualche “mattone” al tiro da tre a un paio di buone esecuzioni da sotto misura. Si vede che vuol dare di più, però non deve avere fretta per farlo ma deve aspettare il suo momento.Sta imparando ad approfittare delle opportunità quando va in campo a dar fiato ai lunghi ma deve essere più deciso. Solo così aumenterà il suo minutaggio.Prevale nella partita a scacchi con Gramenzi. La squadra difende bene per lunghissimi tratti contro un’avversaria dal notevole potenziale offensivo come Latina. Dirige una squadra più giovane e con molta meno esperienza rispetto a quella della scorsa stagione: così si spiegano certi cali mentali che sia il coach che la squadra stanno imparando a superare, soprattutto lontano dal PalaSojourner. La crescita di Stefanelli può dare un grande aiuto. Chissà se a Bergamo...