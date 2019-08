© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La prima occasione per vedere all’opera la Zeus Energy Npc e soprattutto i nuovi stranieri Jalen Cannon e Elijah Brown, sebbene entrambi a corto di allenamento, è l’interessante amichevole di questa sera alle 20.30 al PalaSojourner contro la Northwestern University, sulla quale però è bene fare qualche precisazione.Infatti la Ncaa, l’organo che gestisce tutti i campionati universitari di qualsiasi sport, consente solo ogni cinque anni, ai college che ne facciano richiesta, di giocare all’estero qualche partita amichevole tra agosto e settembre, poiché i ferrei regolamenti non permettono a nessuna università di iniziare gli allenamenti ufficiali prima del 1° ottobre. Addirittura ci sono alcune università che fissano il primo allenamento alla mezzanotte del 30 settembre. Questo per rispettare i ferrei principi a garanzia dello status dilettantistico di tutti gli studenti-atleti. Quindi Northwestern, così come altre università attualmente in giro per l’Italia o l’Europa, è in una vacanza che include turismo, cultura e anche basket.Ma non basta, poiché le inflessibili regole della Ncaa, consentono alle squadre in tournée oltre oceano di schierare solo giocatori del 1° e 2° anno (cioè i freshmen e i sophomore) vietandolo ai quelli del 3° (junior) e 4° anno (senior), sempre per rispettare il principio del dilettantismo in questo caso imposto agli atleti più maturi. Poco male comunque per Northwestern che è in totale ricostruzione e che per la prossima stagione universitaria schiera nel roster soltanto uno junior e un senior: gli esterni Gaines (7 punti a partita la scorsa stagione)) e Turner (8.7). Almeno uno dei due potrebbe comunque essere stato ammesso dall’Ncaa a giocare in questa vacanza europea di basket. La settimana scorsa Northwestern ha battuto la formazione di serie B di Oleggio 37-89.La Northwestern University ha sede a Chicago e la squadra gioca nella Big 10 conference, che è tra le più importanti delle 33 conference universitarie degli Usa per la presenza di squadre come Michigan State, Purdue e Wisconsin. Come già accennato Northwestern, dopo avere sfornato buoni talenti nelle passate stagioni, è in fase di ricostruzione e la scorsa stagione è arrivata ultima nella Big 10 (14 squadre) dopo aver vinto 13 gare e perse 19.