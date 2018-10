© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Zeus Energy Group comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell'atleta Aleksa Nikolic che vestirà dunque per le prossime due stagioni la casacca amarantoceleste della NPC Rieti Pallacanestro.Nato il 3 maggio 1999 a Belgrado ed alto 204 cm, Nikolic proviene dalla De' Longhi Treviso che a sua volta lo aveva prelevato nel 2017 dal Basket Bassano dove era arrivato nel 2015 e con cui aveva giocato la serie C e l'Under 18. Proprio con la formazione juniores Nikolic si è messo in mostra trascinando la squadra fino alle Finali Nazionali svoltesi ad Udine dove ha totalizzato 14.5 punti di media con 10.5 rimbalzi ed il 43% da 3 punti.Nella stagione precedente (17/18) in maglia Treviso Nikolic ha giocato una media di 6 minuti a partita con il fiore all'occhiello dei 19 minuti contro Forli ed i 20 minuti con 10 punti a referto contro la XL Extralight Montegranaro.Gianluca Martini, ds Zeus Rieti: «Diamo il benvenuto ad Aleksa nella nostra famiglia. Abbiamo voluto fortemente il giocatore nel nostro progetto e continuiamo nel segno della continuità e della volontà di guardare anche oltre la singola stagione visto il contratto biennale sottoscritto. Crediamo molto nei suoi mezzi e nelle sue qualità ma soprattutto nella forza del lavoro quotidiano che vogliamo portare avanti in particolar modo con gli atleti più giovani della nostra squadra».Aleksa Nikolic: «Giocare a Rieti sarà una grande avventura e sono particolarmente motivato. Inoltre il mio inserimento arriva a poco meno di una settimana dall'inizio del campionato quindi sarà impegnativo ma sono pronto ad affrontare la sfida».