RIETI - Dopo quella inflitta per la gara contro Forlì (offese agli arbitri), arriva un'altra multa per la Npc: il giudice sportivo ha inflitto l'ammenda di 1.000 euro per «offese collettive e frequenti nei confronti degli arbitri e di due tesserati avversari ben individuati (Tommaso Marino e Charles P. Thomas)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA