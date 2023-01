La Kienergia torna alla vittoria contro Monferrato 88-78, ma non ribalta la differenza canestri. Foto. Espulso Geist

RIETI - Festa al PalaSojourner per la Kienergia Npc Rieti che torna alla vittoria dopo 6 sconfitte di fila. Maurizio Del Testa e compagni battono 88-78 Monferrato basket e si rimettono in corsa per la salvezza diretta, anche se non ribaltano la differenza canestri contro una diretta concorrente, visto che all'andata i piemontesi vinsero di 15.

Gabriele Ceccarelli salva la panchina con una prova di grande sostanza, supportato da un Darryl Tucker monumentale, autore di 28 punti, con il resto della squadra che ha girato molto bene dopo un avvio contratto. Sugli scudi Paolo Rotondo, autore di 12 punti importantissimi, ma anche Maurizio Del Testa e Marco Timperi che si sono accesi nei momenti opportuno. Peccato per l'espulsione di Geist (15 punti), punito con un fallo tecnico e un antisportivo, entrambi molto contestabili, da una terna arbitrale decisamente inadeguata per una sfida di questa importanza.

Monferrato è stata avanti nei primi 12' e, dopo una partenza a razzo che ha portato i piemontesi a chiudere sul 21-27 i primi 10', Rieti ha reagito piazzando un parziale di 12-0 in avvio di secondo periodo e volando sul 33-27 dopo poco più di 4'. Gli ospiti hanno provato a rimontare tornando in vantaggio ad un paio di minuti dalla fine con una tripla di Leggio (23 alla fine per lui con 4/6 da 3), ma è stato solo un fuoco di paglia.

La Npc ha reagito subito andando al riposo lungo sul 43-39, poi nel secondo tempo ha trovato l'allungo decisivo con Tucker che è salito in cattedra portando i suoi vicini anche ai 20 punti di vantaggio e trascinandoli fino al 66-53 dell'ultimo intervallo. Nel quarto quarto i protagonisti sono diventati gli arbitri, con fischi molto discutibili su entrambi i lati del campo: a farne di più le spese è stata Rieti che ha perso Geist per espulsione e poi, nella girandola dei falli sistematici nel finale, ha pagato qualche errore di troppo dalla lunetta, non riuscendo a mantenere il vantaggio sopra i 15 punti. Alla sirena finale è stata comunque festa per il ritorno alla vittoria.