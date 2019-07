Ultimo aggiornamento: 10:36

RIETI - Manca poco (il 16 luglio) e la Npc conoscerà le sue avversarie, che resterà nel girone Ovest, a meno di ribaltoni clamorosi, dove milita dal ritorno in A2. Saranno tre probabilmente le novità, tornano le metropoli: Torino, esclusa l’Auxilium, il basket sotto la Mole riparte con Stefano Sardara, patron della Dinamo Sassari, che ha portato il titolo di Cagliari in Piemonte. Dopo la retrocessione di due anni fa, grazie all’acquisizione del titolo di Legnano, la città partenopea ritrova la seconda serie. C’è anche Milano, con la matricola Urania, neopromossa dalla B.La Lnp ha reso nota l’agenda degli obblighi e delle scadenze per le società aventi diritto di partecipazione, il 9 ci sarà il versamento e la presentazione della fideiussione, con il versamento della quota integrazione della prima rata per le squadre aventi diritto di ripescaggio. È fissata per l’11 luglio la scandenza del ravvedimento per eventuali segnalazioni Comtec, il 16 si conosceranno i due gironi.