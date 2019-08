© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Mercato chiuso per la Zeus Npc che dopo l’acquisto di Brown non dovrà più effettuare alcuna operazione in entrata. Coach Rossi avrà così il roster completo fin dell’avvio della preparazione, contando su ben 8 volti nuovi oltre ai riconfermati Vildera e Nikolic. Sono tre le formazioni che si sono mosse in anticipo: Latina, Trapani e Scafati, completamente rinnovate rispetto al passato.La finestra di mercato è terminata quasi per tutte le dirette concorrenti dei reatini, nel girone Ovest mancano all’appello soltanto l’Orlandina e Bergamo.I siciliani, finalisti per l’accesso in A lo scorso giugno, hanno un roster ancora indecifrabile: finora le operazioni di mercato si sono concentrate sulle riconferme dei giovani Lucarelli, Bellan e Mobio, l’unico volto nuovo è il giovane Querci e per le sorti della stagione molto dipenderà dalla scelta dei due stranieri e il centro italiano.Rivoluzione anche a Bergamo, che assieme proprio all’Orlandina nello scorso campionato hanno condiviso due delle migliori coppie di americani del torneo, che ha stravolto il roster, puntando in panchina sull’esperienza di Marco Calvani. Con un budget ridotto, il primo straniero scelto è l’inglese Ogunleye, che avrà il difficile compito di non far rimpiangere Roderick, cercando di condurre i lombardi alla salvezza.