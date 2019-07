© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nuova avventura per Bobby Jones, dopo 10 anni in Italia, l’ala statunitense si accorda con i Kumamoto Volters, formazione giapponese. Treviglio si aggiudica AJ Pacher, obiettivo di mercato della Zeus Npc, che va a rinforzare il reparto lunghi della Remer.Continua il rapporto tra Tortona e Blizzard, legato al riconfermato coach Ramondino dai tempi di Casale. I piemontesi pescano in serie A1, prelevando da Pistoia Matteo Martini, che sostituirà Mirza Alibegovic. A caccia del primo colpo Biella, vicina a Lombardi, piace anche Donzelli, mentre è ben avviata la trattativa con l’under Bortolani. Campagna acquisti importante per la Reale Mutua Torino, che ingaggia Andrea Traini, playmaker reduce da una positiva stagione a Montegranaro.Uno sguardo anche al girone est, dove Udine e Forlì sono pronte a contendersi un ruolo da protagonista nella prossima stagione. In Friuli in panchina è arrivato Alessandro Ramagli, specialista nelle promozioni, a cui la società sta costruendo un roster di assoluto valore: dopo 10 anni è tornato a casa Michele Antonutti, prelevati anche il prospetto Fabi, i giovani Zilli e Jerkovic, mente il primo americano potrebbe essere Morse, in cabina si regia da Verona è giunto Andrea Amato. Forlì invece, fatta fuori dalla Zeus al primo turno playoff della scorsa stagione, per il nuovo corso ha scelto Dell’Agnello, che grazie agli arrivi degli specialisti Bruttini e Ndoja, vincenti in coppia alla Virtus, insieme al promettente Benvenuti.Oggetto dei desideri di mezza serie A2, Guido Rosselli ex Nsb, dopo essere stato accostato a diverse formazioni, si è accasato ieri a Verona, dove andrà a caccia dell’ennesima promozione in carriera. A Verona l’ala toscana ritroverà un’altra vecchia conoscenza reatina, Alessandro Giuliani, general manager degli scaligeri, che piazza il colpo Love dopo essere stato vicino all'ingaggio Hasbrouck, ex Fortitudo. Intanto Andrea Longobardi nei giorni scorsi vicinissimo al ritorno a Rieti, ha siglato un biennale a Formia, neopromossa in serie B.