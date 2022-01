La Npc ingaggia il playmaker under Manuel Saladini: «Carico al massimo per questa nuova avventura»

RIETI - La Kienergia Npc ufficializza l'ingaggio del playmaker Manuel Saladini. Il regista toscano, nato ad Orbetello il 13 gennaio 2002, è cresciuto nelle giovanili della Mens Sana Siena prima di passare nel 2018 a Treviso dove, oltre a ricoprire il ruolo di giocatore delle giovanili, è aggregato in prima squadra. In quella stagione affronta la Npc in semifinale play-off, stagione 2018/19, per poi conquistare la Serie A dopo la vittoria della Coppa Italia Lnp. La stagione successiva rimane tra le fila di Treviso dove si allena con la prima squadra (serie A) e continua la sua esperienza nell’Under 18.

Nella stagione 2020/21 viene tesserato dalla Benedetto XIV Cento in A2 dove colleziona 9 presenze prima del passaggio in Serie B a Pavia dove lo spazio aumenta considerevolmente. Con la squadra lombarda arriva a disputare i playoff e, nelle 17 gare ufficiali disputate, registra 4.8 punti, 1.5 rimbalzi, 1.2 assist e ruba 1.2 palloni di media in 14.5 minuti sul parquet. Inizia la stagione 2021/2022 con la maglia di Mantova collezionando in 13 partite di regular season 2.54 punti con il 41% da tre ed il 50% da due. Nel 2018 ha disputato l’Europeo Under 16 con la maglia azzurra.

Le sue parole all’arrivo al Palasojourner: «Sono carichissimo per questa nuova avventura. Conosco bene Rieti e la sua passione nei confronti della palla a spicchi e spero di aiutare la squadra nel suo percorso di crescita. Ho parlato con coach Ceccarelli il quale mi ha fatto subito una super impressione. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i ragazzi e con tutto lo staff e sono già pronto per scendere in campo mercoledì e difendere questi colori».