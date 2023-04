Kienergia a caccia del bis contro Mantova. Ruggieri: «Serve partita intensa, abbiamo la giusta pressione»

RIETI - Nella IV giornata del girone salvezza, la Kienergia domani torna al PalaSojourner (ore 18) per sfidare la Staff Mantova. Sfida cruciale per i reatini, che dovranno evitare l'effetto Trapani di qualche mese fa, dopo una convincente vittoria in trasferta, i reatini entrarono di nuovo in una crisi profonda. La promozione di Ruggieri, il ritorno di Geist a grandi livelli e soprattutto la vittoria su Ravenna, fanno ben sperare per la sfida a Mantova, accreditata da tutti come la squadra più talentuosa tra le pretendenti alla salvezza.

Finora i lombardi hanno vinto le due sfide casalinghe, mentre sono usciti sconfitti nelka trasferta contro la Stella Azzurra, coach Ruggieri presenta così l'avversario: «Mantova è una squadra di grande talento, nel mercato hanno sostituito Miles con Sherrill. Giocano con un quintetto molto grosso con Veronesi e Cortese negli esterni. Tira molto bene da tre punti, ed ha qualità in area con i lunghi. Noi dobbiamo giocare una partita intensa, ci siamo messi una pressione buona per alzare l’asticella».

Così in campo

Kienergia Npc: 1 Naoni, 4 Rotondo, 6 Jhon, 7 Tassone, 8 Del Testa, 10 Feliciangeli, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 15 Geist, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 41 Roversi, 57 Roversi. All. Ruggieri.

Staff Mantova: 0 Lo, 3 Criconia, 7 Iannuzzi, 8 Veronesi, 14 Janelidze, 16 Cortese, 27 Vukobrat, 28 Ross, 29 Guerrieri, 31 Calzavara, 73 Sherrill. All. Zanco.

Arbitri: Ursi (Li), Miniati (Fi) e Bertuccioli (Pu).

Le altre gare

Stella Azzurra Roma - Ravenna

Juvi Cremona - San Severo

Monferrato - Chieti

Classifica

Stella Azzurra, Mantova, San Severo, Monferrato e Chieti 10

Rieti e Juvi 8

Ravenna 6