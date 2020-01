PASSERA

VOTO 9

CANNON

VOTO 9

FILONI

VOTO 8

VILDERA

VOTO 8

RAFFA

VOTO 7.5

STEFANELLI

VOTO 7.5

NIKOLIC

VOTO 7

FUMAGALLI

VOTO 6.5



ZUCCA

VOTO 6

ROSSI

VOTO 8

RIETI - Dopo 7 sconfitte nell’era della Npc, arriva finalmente la prima vittoria a Latina a opera della Zeus, che interrompe pure un digiuno di due mesi dall’ultima vittoria esterna stagionale. Successo importantissimo, sia perché Cannon e soci restano al 5° posto insieme a Tortona e Trapani, ma anche perché il 2-0 sui pontini potrebbe essere importante nelle classifiche avulse di fine regular season. Ma per non vanificare tutto ora si deve battere Bergamo al PalaSojourner e poi provare a ripetersi a una ventina di chilometri da Latina, quando si andrà a Cisterna in casa dell’Eurobasket.Qualcosa sembra essere cambiato in coincidenza con l’addio al demoralizzato Brown e all’arrivo di un grintoso Raffa che pare aver portato un’inaspettata iniezione di grinta e combattività nella Npc, finalmente non arrendevole fuori casa. Il tutto senza Pastore che si spera rientri presto per vedere un gladiatore come lui vicino a uno che non ama mollare come Raffa.Le partite non sono fatte solo di aride statistiche e la sua, al di là di cifre comunque buone, verte sulla grinta in difesa, specialmente ora che c’è Raffa a coprirgli le spalle, sulla lucidità in regia e in quei 3 tiri liberi segnati negli ultimi 43”, seguiti dall’errore voluto sul 72-74 per non dare tempo a Latina di tentare la “preghiera”.Si è messo in tasca tutti gli avversari dominando l’area e facendo spazio a Vildera aiutandolo a catturare 10 rimbalzi.Purtroppo le statistiche esaltano soprattutto le fasi offensive per cui i suoi 5 punti e il 2 di valutazione non fotografano la maiuscola prova difensiva su Pepper e, soprattutto quel rimbalzo offensivo sul 70-72 a -15” che, dopo la correzione dell’erronea sirena dei 24”, ha regalato alla Npc altro tempo prezioso per vincere la partita.Se Moore e Ancellotti hanno inciso meno del dovuto è anche merito suo e dei suoi 10 rimbalzi, oltre a una prova offensiva di ottimo livello.La seconda partita in quattro giorni si è fatta sentire, soprattutto al tiro e in qualche imprecisione in regia, però gli 8 rimbalzi testimoniano che si è reso utile in altri modi. Senza contare che la sua presenza ha permesso a Passera di arrivare più lucido nel decisivo finale.Percentuali non eccelse ma frutto anche di una dispendiosa prova in difesa testimoniata da 9 rimbalzi e 3 recuperi.Anche per lo sconcertante “caso Zucca”, il coach Alessandro Rossi lo impiega come backup di Vildera nel primo tempo al posto del lungo sardo, ripagando il coach con i 12 minuti più intensi della sua stagione.Vicino a Passera e Raffa trova un po’ più di sicurezza, riesce a rendersi utile in difesa e ad aiutare la manovra.Termina inevitabilmente in fondo alle rotazioni, ma nei 4 minuti giocati del primo tempo fa ciò che gli si chiede. Ora è atteso alla difficilissima “prova PalaSojourner”.Gara quasi sempre in vantaggio. Difesa che imbavaglia tutti gli uomini chiave di Latina, concedendo inevitabilmente qualche punto in più alle seconde linee pontine. Ritmi gestiti a dovere, soprattutto nell’ultimo quarto quando è stato evitato il pericoloso ritorno di Latina.