Quel che resta della Kienergia cade a Latina: 71-54. Anche Tucker ko. Debutta Margarita

RIETI - Una Kienergia incerottata e priva dei due americani, perde il derby contro Latina, nel recupero della ventiduesima giornata del campionato di serie A2 girone verde. 71 a 54 il finale di una gara a senso unico, condizionata dalle assenze.

Senza Geist e Tucker, entrambi infortunati, la Kienergia si presenta al PalaBianchini con un quintetto tutto italiano. Cleaves spara a salve, ma nonostante questo Latina riesce subito a prendersi le redine del match, anche perché l’attacco di Rieti non gira, producendo la miseria di 7 punti in 10 minuti. Percentuali basse, e tante perse, ben 13, che di fatto permettono ai padroni di casa di controllare facile fino al riposo.

La musica non cambia nel terzo quarto , nonostante il timido tentativo di reazione, guidato da Timperi in transizione. Fall sotto ai tabelloni è un fattore, e lo scarto rimane importante, + 17. La tripla di Rotondo ed ancora una volta il contropiede permettono a Rieti di tornare sul -11, ma Parrillo ricaccia indietro dal perimetro ogni tentativo di recupero. Da segnalare nei minuti finali, l’esordio in A2 del giovane Margarita. Termina 71 a 54.

Il tabellino

Benacquista Latina: Cleaves 17 (5/8, 1/6), Rodriguez 5 (0/2, 1/4), Fall 12 (4/9 da 2), Durante 5 (0/3, 1/5), Cicchetti 2 (1/3, 0/2), Viglianisi 12 (3/4, 2/4), Cacace 6 (2/5, 0/2), Parrillo 8 (1/2, 2/6), Moretti 4 (2/4 da 2), Donati. All. Gramenzi.

Kienergia Npc Rieti: Timperi 11 (3/10, 0/2), Bonacini 10 (5/11, 0/1), Del Testa 3 (0/1, 1/5), Paci 11 (4/9 da 2), Rotondo 3 (0/4, 1/1), Maglietti 4 (2/5, 0/2), Tassone 9 (0/3, 3/3), Nonkovic 3 (0/1, 1/2), Naoni e Jhon n.e. All. Ceccarelli.

Arbitri: Ursi (Li), Tirozzi (Bo), Tarascio (Sr).

Note. Tiri da 3 Npc 6/16, Latina 7/29. Tiri liberi Npc 8/10, Latina 14/17. 5 falli: nessuno.