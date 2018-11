COSI' IN CAMPO

RIETI - Domani mattina il coach Alessandro Rossi, prima del derby al PalaSojourner contro Latina, farà la conta degli abili e arruolati e vedrà chi potrà andare in campo. In linea di massima dovrebbero esserci tutti: da Gigli a Nikolic, da Tomasini a Toscano passando per Bonacini. Sarà poi il tecnico a gestirli secondo quanto ognuno sarà in grado di concedendo un minutaggio adeguato secondo le singole possibilità.Latina ha l’attacco più prolifico del girone (87.3 punti di media) e non è una bella notizia per la Npc che, dopo aver perso Frazier (tra l’altro è quasi certo l’arrivo di Adegboye in prova in attesa di schiarite di mercato) ha segnato 53 punti di media nelle ultime due gare, mentre in precedenza ne realizzava 75 a serata. E’ pure vero che sin dall’inizio del campionato Rieti ha mostrato molta compattezza in difesa tenendo sotto media quasi tutte le avversarie però, alla lunga, sia la perdurante assenza del sostituto di Frazier e i vari problemi di infortuni alla lunga potrebbero pesare. In compenso rientra Conti, all’esordio stagionale dopo la frattura alla mano sinistra. Fortunatamente non è mancino, ma non sarà comunque al massimo.Il quintetto di Latina è compatto ed esperto grazie alla trazione posteriore di Tavernelli e Lawrence, a uno degli ultimi buoni passaportati come l’esterno Fabi, e ai due lunghi Baldassarre (ma non sembra in perfette condizioni fisiche) e Carlson, quest’ultimo poco quotato ma efficace. In uscita dalla panchina il valido pivot Allodi, la guardia Di Bonaventura e il regista Cassese per una rotazione di soli otto uomini. Da par suo la Zeus al completo ha i numeri per battersi alla pari, mentre nella situazione attuale Rossi, viste le difficoltà in regia e al centro dell’area, chiederà sacrifici a chi riuscirà a giocare, scalando se necessario anche in ruoli non esattamente propri. L’imperativo, magari confidando sulla perforabile difesa pontina (88.6 punti subiti di media), sarà provare a giocare ai 70/75 punti, ma poiché fino a oggi la squadra ha dimostrato di essere un bel gruppo, domenica più che la tecnica conteranno compattezza e attributi.L’assistente Mattia Consoli conferma che «Affrontiamo una squadra allenata in maniera oculata, brava a non perdere mai il filo del gioco e soprattutto capace di far sentire importanti tutti i vari interpreti. Dobbiamo continuare a mantenere un certo atteggiamento e a riprendere fiducia in alcune situazioni che possono farci e fare divertire. Speriamo di poter avere dalla nostra un PalaSojourner caldo, sperando sia il sesto uomo. Siamo sulla strada giusta e tutta Rieti deve essere orgogliosa del nostro percorso».Aleksa Nikolic: «Sappiamo di affrontare una squadra impegnativa e nonostante le difficoltà del momento dobbiamo entrare in campo con il giusto atteggiamento. Molte le individualità da tener d’occhio come Carlson e Lawrence ma dovremo pensare all’avversario nel suo complesso. Spero di poter fare bene e tornare dopo due trasferte al PalaSojourner ci darà sicuramente la carica per reagire nel modo migliore».Il vice allenatore di Latina, Giuseppe Di Manno, osserva che «Rieti è reduce dal prezioso successo di Tortona ottenuto grazie a un’ottima difesa che ha tenuto a soli 48 punti gli avversari. È una delle squadre più atletiche e fisiche del campionato, con tanti giocatori duttili in grado di ricoprire più ruoli. Sarà importante riuscire a indirizzare la partita verso ritmi a noi più congeniali».Il playmaker Alessandro Cassese: «Veniamo da due partite in cui la vittoria è sfumata per poco, sia con Roma che a Scafati, dove eravamo in emergenza vista l’assenza di Baldassarre, abbiamo subìto molto nei rimbalzi d’attacco, ne siamo consapevoli e stiamo lavorando per migliorare questo aspetto. Per quanto giocare in trasferta sia sempre molto difficile, scenderemo in campo domenica a Rieti con energia positiva perché abbiamo una grande voglia di rivincita. Giocare al PalaSojourner affrontando un avversario reduce da un importante successo sul campo di Tortona, e che vorrà far bene di fronte al proprio pubblico, non sarà impresa facile. Rieti è priva di Frazier, ma ciò potrebbe essere uno stimolo aggiuntivo per tutti gli altri giocatori, che proveranno a dare ognuno un contributo maggiore, quindi dovremo essere attenti e saperli limitare».: 1 Berrettoni, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Moretti, 12 Gigli, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.: 4 Lawrence, 5 Carlson, 7 Hajrovic, 8 Tavernelli, 9 Cassese, 10 Fabi, 11 Baldassarre, 18 Allodi, 23 Jovovic, 55 Di Bonaventura. All. Gramenzi.: D’Amato (Rm), Centonza (Ap), Valzani (Mi)Eurobasket Roma-LegnanoBergamo-BiellaScafati-SienaAgrigento-TreviglioTrapani-CassinoCasale Monferrato-TortonaOrlandina-Virtus-RomaAgrigento e Virtus Roma 10Casale Monferrato, Bergamo e Orlandina 8Scafati, Rieti, Biella, Latina, Trapani ed Eurobasket Roma 6Siena 5Treviglio 4Legnano e Tortona 2Cassino 0.