RIETI - La Npc Rieti Pallacanestro comunica che per il match del 5 febbraio alle 21, sarà celebrata la “Notte di Kobe”, in occasione della 22° giornata di campionato tra la Zeus Energy Group Rieti e la Givova Scafati.Nel pre-gara la società amarantoceleste insieme al Comune di Rieti, alla Provincia di Rieti e tutti i tifosi, omaggeranno il campione Kobe Bryant tragicamente scomparso in un incidente in elicottero nella giornata di domenica.Rieti ricorderà il proprio figlio adottivo attraverso una cerimonia che avrà il suo apice nell’apposizione della maglia numero 24 dei Lakers sul tetto dello storico impianto PalaSojourner, campo su cui Kobe mosse i primissimi passi da giocatore di pallacanestro seguendo le gesta del padre all’epoca atleta amarantoceleste.Inoltre, la Npc Rieti appoggerà le autorità per l’iter dell’intitolazione di una via cittadina al compianto campione e comunica inoltre di aver richiesto alla Fip di poter giocare con il lutto nelle prossime due partite di campionato.L’incontro sarà l’occasione per tutti gli appassionati di questo sport per ricordare insieme un campione che ha scritto pagine storiche della pallacanestro.