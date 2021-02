Kienergia senza energia. Cattani: «Tornati indietro». Rossi: «Troppa imprecisione». Ora non resta che battere Eurobasket

RIETI - Una Kienergia senza energia. Gioco di parole che sintetizza alla perfezione la sconfitta della squadra reatina a San Severo per 64-61. Una chiave di lettura condivisa sia dal presidente Giuseppe Cattani, sia dal coach Alessandro Rossi, che hanno individuato proprio nel calo fisico i motivi della sconfitta. «Se me lo avessero detto - dice il patron - non avrei mai creduto di vedere una squadra così, senza energia. Onore a San Severo che ha vinto in maniera meritata, anche perché stasera non ho mai avuto l'impressione di poter vincere. Certo, se fosse entrata quella tripla finale di Stefanelli forse staremmo parlando di altro, ma se avessimo vinto non lo avremmo meritato. Non giocare domenica ci ha penalizzato: non è una scusa, ma è stato così».

L'annullamento della sfida con Ferrara all'ultimo minuto, lo stop forzato di domenica, la rinuncia ad Amici bloccato in quarantena e gli acciacchi fisici hanno finito per pesare su testa e gambe dei giocatori della Npc. «Quando si pensa di aver trovato la quadratura del cerchio - conclude Cattani - si torna indietro. Ora concentriamo su domenica, perché non dobbiamo più perdere punti in casa. Stasera mancava energia ed era evidente che loro ne avevano più di noi. Abbiamo giocato fermi, tutto il contrario di quanto avevamo fatto a Pistoia. Purtroppo dimostriamo di essere forti con i forti e deboli con le squadre che, almeno sulla carta, sono più deboli di noi. Almeno abbiamo salvato la differenza canestri».

Sulla stessa linea i pensieri di coach Alessandro Rossi che, analizzando la gara, parla proprio della mancanza di energia dei suoi ragazzi: «Credo ci sia stato un gap di energia fisica e mentale tra le 2 squadre. Loro hanno meritato perché più costanti di noi. Abbiamo sofferto energia. Mi tengo la reazione finale che ci ha consentito di mantenere differenza canestri. Purtroppo abbiamo peccato a livello di energia e ci dobbiamo interrogare sul perché. C’è stata troppa imprecisione soprattutto nel primo tempo, quando abbiamo concesso troppo anche a rimbalzo».

In una prova complessivamente mediocre, è mancato ancora l'apporto di Dalton Pepper. Sulla prestazione dell'americano, però, coach Rossi spiega: «Purtroppo Pepper non stava bene fisicamente e va apprezzato che abbia giocato in condizioni menomate. Per questo mi sento di ringraziarlo perché si è esposto ad una brutta gara». Anche il tecnico vede nell'annullamento della sfida contro Ferrara uno dei motivi del crollo dei suoi ragazzi. «Non aver giocato contro Ferrara - commenta il tecnico - ci ha pesato. Non voglio trovare scuse e, ripeto, è un bene aver salvato la differenza canestri. Ora dobbiamo analizzare quanto il calo sia stato fisico e quanto mentale. Sapevamo di non star bene fisicamente, visti i tanti problemi che hanno condizionato i nostri giocatori: dopo l'annullamento della partita con Ferrara abbiamo avuto solo due giorni di allenamento, senza Amici, senza Stefanelli e con Tommasini e Pepper non al top. Ora pensiamo ad Eurobasket, ma alla luce di questa situazione sappiamo che siamo in enorme difficoltà soprattutto fisica. Non abbiamo i giocatori in condizione e, purtroppo, non siamo una squadra lunga. Vediamo quello che riusciremo a fare domenica, pensando che è l’ultimo impegno prima della sosta e, per questo, dobbiamo trovare le motivazioni per andare oltre le difficoltà. Ci sarà da lottare fino alla fine».

