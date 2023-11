Allenamento di alto livello per le under 13 e 15 della Npc con Greta Brunelli e Marzia Tagliamento

Domenica 12 Novembre 2023, 16:47







RIETI - Ancora una giornata speciale per le formazioni dell’Under 13 e dell’Under 15 femminili della Npc Rieti. Le giovani atlete reatine, infatti, hanno avuto modo di conoscere e di confrontarsi con due atlete di alto livello: la reatina Greta Brunelli, più volte vincitrice del campionato di Serie A2 e Marzia Tagliamento, attualmente protagonista in A1 nelle file del Faenza Basket Project. Presenti insieme alle ragazze della Npc alcune atlete dell’Asd Sabina City Basket e della Pallacanestro Palestrina. «La Npc Rieti ringrazia Marzia e Greta per la disponibilità e la società Faenza Basket Project».