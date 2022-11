Doppio successo per i team giovanili della Npc: vincono U19 Silver e U17 di Eccellenza

RIETI - Mercoledì di successi per le giovanili della Npc Rieti. Vittoria in trasferta per l’U19 Silver alla prima uscita ufficiale sul campo dell’Amatori Basket. Festeggia anche l’U17 del campionato di Eccellenza che batte tra le mura amiche del PalaSojourner la Uisp Roma e sale così a 6 punti nel girone B dopo sei giornate.

U19 Silver

Vittoria all’esordio per la Npc Sporthub nel campionato U19 Silver. I ragazzi allenati da coach Paolo Matteucci hanno espugnato il campo di Fonte Nuova battendo i padroni di casa dell’Amatori Basket per 53-67 (Parziali: 13-18; 10-14; 18-22; 12-13). Primo quarto che indirizza la gara in favore dei reatini che vengono però raggiunti ad inizio quarto dopo un break di Amatori. Un contro parziale amaranto celeste rimette la gara nei binari giusti per la Npc che prende in mano la gara e non se la lascia sfuggire.

Il coach Paolo Matteucci commenta così il successo all’esordio dei suoi ragazzi: ”Buon approccio alla partita soprattutto considerando che la squadra si è formata quest’anno e che per i ragazzi era la prima uscita stagionale. Nonostante un campo in cui era difficile stare in piedi, causa umidità, siamo riusciti a tenere alta l’intensità difensiva e a portare a casa i primi due punti dell’anno che ci invogliano a migliorare”.

I ragazzi della Npc Sporthub torneranno in campo giovedì prossimo al PalaSojourner per il derby contro il Basket Club La Foresta, squadra con cui c’è una collaborazione per la formazione dei ragazzi.

Tabellino

Npc Sporthub Rieti: Dionisi 3, Rivoltella 5, Santoprete 7, Mammoli 7, Marini, Bolletta 8, Ambrosi 2, Roversi 18, Bacary 13, Cocuccioni 4, Cargoni. All. Matteucci

U17 Eccellenza

Torna a vincere anche l’U17 della Npc – Foresta nel campionato di Eccellenza (girone B). Sul parquet del PalaSojourner i ragazzi allenati da coach Claudio Di Fazi si sono imposti sulla Uisp Roma per 49-39 (Parziali: 6-5; 14-5; 13-21; 16-8). Polveri bagnate nella prima frazione e parziale in equilibrio. Nel secondo quarto prove di fuga per i reatini che grazie a un Sabino stellare (20 punti a fine gara) toccano la doppia cifra di vantaggio. La Uisp al rientro dall’intervallo lungo tenta la rimonta arrivando anche a meno 2, ma i reatini chiudono le maglie in difesa e portano a casa il terzo successo stagionale.

Un soddisfatto Claudio Di Fazi analizza così la gara dei suoi: “Non era una partita facile, considerate le assenze, ma siamo stati bravi ad interpretarla nel migliore dei modi. Mi è piaciuto molto l’impegno messo in campo dai ragazzi, vittoria meritata”.

Gli amaranto celesti saranno impegnati nuovamente domenica mattina al PalaTellene di Roma (palla a due alle 12) in casa della Smit Roma Centro per la settima giornata di campionato.

Tabellino

Npc Sporthub Rieti: Reginaldi 12, Battisti 6, Margarita 5, Sabino 20, Enei 2, Campogiani 2, Paci 2, Colasi, Banti, Roversi, Luise. All. Di Fazi Ass. Auletta