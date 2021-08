La Npc ufficializza l'ingaggio dell'ala forte Giorgio Broglia: «Entusiasta, non vedo l'ora di cominciare»

Martedì 3 Agosto 2021, 08:51

RIETI - La Kienergia Rieti annuncia l’ingaggio fino al termine della stagione 21/22 dell’ala forte Giorgio Broglia. Classe 1986, veterano dei parquet di Serie B, Broglia prima dell’ultimo triennio passato con il Basket Rimini ha avuto esperienze anche con il Santarcangelo tra il 2010 e il 2012, Ravenna dove resta per due anni, Orzinuovi nel 14/15 fino ad approdare al Basket Recanati. Broglia ha già lavorato con coach Ceccarelli, con il quale ha conquistato la promozione in Serie A2 nella stagione 16/17 con la Poderosa Montegranaro.

«Sono entusiasta per l’inizio della nuova stagione e non vedo l’ora di iniziare - afferma Broglia - Dopo un campionato interrotto ed un secondo segnato dal Covid speriamo la prossima stagione sia all’insegna della vera ripartenza. Conosco da avversari molti dei miei futuri compagni e mi sembra evidente che si stia venendo a creare una squadra di ottimi giocatori, molti dei quali giovani e con grinta da spendere. Sono contento dell’opportunità ricevuta e quando mi sono trovato a dover prendere una decisione, Rieti è stata la scelta più naturale. Conosco bene coach Ceccarelli con il quale ho ottenuto la promozione a Montegranaro, anche per questo sono convinto riusciremo a soddisfare la voglia di rivalsa del club».