© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Zeus Energy Group Rieti ufficializza l'ingaggio del playmaker Carlo Fumagalli. Nato il 25 Aprile 1996 a Milano, Fumagalli svolge tutta la trafila delle giovanili con l'Olimpia Milano con cui ha giocato dall'Under 13 all'Under 19, collezionando anche due titoli nazionali con la formazione Under 15 nel 2011 e con l'Under 17 nel 2013.Grande soddisfazione anche nel 2013/2014, stagione in cui l'Olimpia conquista il 26esimo scudetto della propria storia ed in cui Fumagalli mette il proprio piccolo mattoncino visto che nella stagione colleziona 3 presenze nella massima serie.Nel 2015/2016 firma con la Pallacanestro Mantovana con cui si divide tra A2 ed Under 20 per poi giocare successivamente in serie B con il Basket Lecco nel 2017/2018 e con l'Aurora Desio nel 2017/2018, stagioni entrambe in cui raggiunge i playoff. Con Lecco chiude a quasi 7 ppg in stagione regolare e 12.2 nei playoff. Con Desio 13.9 in stagione regolare e 6.6 nei playoff.La passata stagione, Fumagalli ha indossato la canotta della Rekico Faenza, squadra partecipante al campionato di serie B girone B. Ha chiuso l'annata con 11.5 e 4 rimbalzi a partita in 31 minuti d'impiego, con 6 ppg in Coppa Italia e 7.8 nei playoff promozione.Per Fumagalli la prossima stagione segna il ritorno in Serie A e sicuramente questo comporta grande soddisfazione: «Sono emozionato di tornare in Serie A2 e di farlo con Rieti. È una grande occasione che non potevo perdere e spero di poter dare il meglio di me. Del nuovo gruppo conosco già Dario (Zucca) e non vedo l’ora di conoscere il resto della squadra».A questo punto, al DS Gianluca Martini, mancano solo pochi tasselli per chiudere il roster: «Con Carlo chiudiamo praticamente il parco degli italiani per la prossima stagione. Il ragazzo ha dimostrato enorme voglia di venire qui da noi e misurarsi con la A2 e con il nostro ambiente. E' sicuramente un giocatore di energia e di fisico, capace di difendere anche su giocatori di taglia più grande. Anche in questa circostanza la voglia di Rieti ha fatto grande differenza e sono sicuro che se manterrà questa fame, Carlo potrà darci una grande mano in un campionato, che si prospetta molto equilibrato ed avvincente come sempre».