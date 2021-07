La Npc ufficializza l'ingaggio dell'ala forte Francesco Papa: «Non ho avuto dubbi sulla scelta»

Mercoledì 28 Luglio 2021, 15:17

RIETI - Kienergia Rieti ufficializza l’ingaggio di Francesco Papa per la stagione 2021/22, lo scorso anno tra i protagonisti della cavalcata trionfale della Janus Basket Fabriano.Classe ’95, ala di 198 cm che inizia il suo percorso nelle categorie senior nella stagione 2011/12 con la maglia della Fattoria Roberti Brescia in Serie C; al termine di due anni a Roseto, nel 2014/15 l’approdo a Giulianova, dove compie un grande salto di qualità: 10.81 punti e 3.58 rimbalzi in 27 minuti di utilizzo.

Dopo il ritorno a Roseto in Serie A2, si trasferisce a Teramo, mantenendo prestazioni di alto livello (9.93 punti e 8.83 rimbalzi ad allacciata di scarpa). Nella stagione 2017/18 approda ai Tigers Cesena. Career high per punti nella prima annata con 11.53 di media, seguite da altre due ottime stagioni in cui gioca un ruolo fondamentale per il raggiungimento dei playoff. A Fabriano chiude la stagione ottenendo la promozione in Serie A2 (8 punti, 5.4 rimbalzi media playoff).



«Dopo un’intensa stagione a Fabriano sono contento della mia firma a Rieti - afferma Papa - Non ho avuto dubbi quando mi si è presentata la possibilità di andare alla Npc e il primo impatto con coach Ceccarelli, il suo progetto e la tipologia di squadra che aveva in mente mi ha subito convinto. Ricordo ancora il fragore e l’energia del PalaSojourner durante il match disputato con Giulianova. Spero di rivivere quello stesso entusiasmo, questa volta avendo a favore il grande tifo reatino. Ovviamente tutto dipenderà dalle nuove norme ma spero si riapra al pubblico il prima possibile».