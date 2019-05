COSI’ IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

Unieuro Forlì

Arbitri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Con un po’ di retorica, gara 5 tra Zeus Energy Npc e Unieuro Forlì è la madre di tutte le partite per entrambe le squadre, appartenenti a due realtà dal grande passato, soprattutto nel secolo scorso, anche se Rieti, grazie alla parentesi della Nuova Sebastiani, ha vissuto una bella fiammata dal 2003 al 2009. In ogni caso, sia Rieti che Forlì, stanno cercando di ricreare una grande tradizione, soprattutto dalle basi solide e duratura. Per questo il match di questa sera riveste un’importanza ancora maggiore della semplice gara senza domani, da dentro o fuori, come lo è ogni spareggio nei playoff, con tutta la sua drammaticità.Alla fine ne resterà solo una, mentre l’altra dovrà voltare pagina e cominciare già a pensare al futuro. Rieti però ha dalla sua un fattore campo notevole, anche se dalla Romagna arriveranno tre autobus di tifosi messi gratuitamente a disposizione dalla società, più varie auto private per un totale di oltre 200 tifosi ospiti a contribuire veramente a un PalaSojourner da tutto esaurito o quasi per dar vita a un’atmosfera incandescente.Sul campo due squadre che ormai si conoscono a menadito e in perfetta parità. Una, Forlì, più ricca di individualità (Giachetti, Lawson, Marini, Johnson). L’altra, Rieti, compatta, vera e propria espressione del collettivo e del tutti per uno.A inasprire un po’ la vigilia di gara 5 - al di là di una Npc che ha comunque sprecato diverse occasioni per chiudere i conti a Forlì - le polemiche su una direzione arbitrale in gara 4 che, in tutte le situazioni dubbie, e sono state diverse, ha sistematicamente punito soltanto Rieti.L’auspicio, come ha detto il presidente Giuseppe Cattani è quello di vedere «una gara bella, dura, carica di agonismo, ma soprattutto in cui gli arbitri non si notino». E che quindi giudichino equamente infrazioni, falli e soprattutto furbizie sia dall’una che dall’altra parte, magari tutelando un po’ più Bobby Jones, letteralmente bistrattato dagli avversari durante tutta la serie, salvo gara 2.«E’ il momento più importante della nostra storia – aggiunge il presidente – Non fermiamoci qui. La squadra ha bisogno del massimo sostegno da parte di tutti. Se una volta tanto l’abusato concetto di sesto uomo ha una ragione di essere, che sia oggi. Da parte sua la squadra darà il massimo. Non deve finire stasera».Per il coach Alessandro Rossi «Quella di domenica è stata una bella partita, approcciata nel modo giusto, nonché un ottimo punto di partenza per gara 5. Dopo gara 3 abbiamo ritrovato la squadra che siamo abituati a vedere. Sappiamo di essere una formazione dura e fastidiosa e dobbiamo ripartire da quello che abbiamo fatto domenica per tornare a Rieti determinati. La grande difficoltà sarà il recupero delle energie fisiche e nervose ma dobbiamo riuscirci. Ci aspettiamo una grande prova da parte da parte di tutti e anche dal nostro pubblico che sarà il sesto uomo in campo».Marcelo Nicola, tecnico di Forlì spiega che «In gara 4 siamo stati bravi a rimanere in partita anche quando siamo andati sotto di 13 punti. Siamo qui e andiamo a giocarcela a Rieti. Dobbiamo continuare ad avere fiducia in noi stessi e a crederci, con la mente completamente libera e pronti perché sarà una guerra».: 3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini F. All. Rossi.: 1 Diliegro, 5 Giachetti, 13 Marini, 15 Donzelli, 17 Bonacini D., 21 Signorini, 25 Lawson, 29 Flan, 31 De Laurentiis, 32 Johnson. All. Nicola.: Masi (Firenze), Pierantozzi (Ap), Marota (Ap).