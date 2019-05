COSI’ IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

Unieuro Forlì

Arbitri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tremila tifosi previsti questa sera (20.30) a Forlì per sostenere l'UniEuro in gara 3 degli ottavi di finale dei playoff per provare a dimezzare il 2-0 di vantaggio della Zeus Energy Npc, a sua volta sostenuta da almeno un centinaio di supporters. Per Rieti invece si tratta del primo di tre match point a disposizione per chiudere la serie e, con altissima probabilità, sfidare nei quarti la corazzata trevigiana.Si gioca su un campo assai caro alla Npc e ai suoi tifosi, dopo averci conquistato la promozione in A2 nel 2015, e per questo si confida in una favorevole coincidenza. Ma vincere non sarà facile e, molto probabilmente, si tratterà di una gara giocata più sul piano dei nervi che su quello della tecnica. Infatti, più la Npc saprà resistere agli assalti di Forlì e più questi, col trascorrere dei minuti potrebbero perdere fiducia vedendosi allontanare l’obiettivo della rimonta. Del resto la Npc per tutto il campionato, salvo un paio di occasioni ci ha abituati a non mollare mai restando sempre in partita contro qualsiasi avversario e vorrà ripetersi questa sera.Tecnicamente le squadre non hanno più nulla da scoprire e conoscono i reciproci punti di forza o di debolezza. Per Rieti però c’è l’incognita Johnson, buttato in campo da Forlì con modesti risultati in gara 2 non essendo ancora in perfette condizioni fisiche. Un rientro anticipato che potrebbe tradire anche una minore fiducia nei mezzi della squadra anche se non bisogna farsi illusioni. Stasera si saprà se avrà completamente recuperato o meno. Invece, quanto alla Npc, tutta la squadra in gara 2 è sembrata più sicura e anche Tomasini e Casini, i più indietro di condizione nelle partite precedenti, hanno combinato buone cose. In ogni caso sembrano esserci tutti i presupposti per una altro testa a testa estenuante che si deciderà solo nelle battute finali.Alessandro Rossi: «Siamo pronti per gara 3 e consapevoli di affrontare una Forlì che avrà molta voglia di riscatto. Durante la stagione in casa il nostro avversario è sempre stato difficile da battere quindi il fattore campo sarà un grande punto a favore per loro. Le difficoltà derivano anche dalle incognite del loro roster come il recupero di Johnson».Juan Marcos Casini: «Andiamo con la consapevolezza di avere l’opportunità di chiudere la serie ma siamo consci della difficoltà del match. Andremo in un impianto bollente, come lo è stato il PalaSojourner. Forlì è una squadra orgogliosa che lotta fino alla fine come abbiamo dimostrato di saper fare anche noi».Marcelo Nicola: «Per vincere all’Unieuro Arena dovremo certamente migliorare in attacco e alzare il nostro livello di concentrazione e di esecuzione. Dobbiamo stare più uniti nei momenti di difficoltà e commettere meno errori. Rieti gioca così, bisogna resistere, accettare i contatti e avremo il pubblico dalla nostra parte: il tifo forlivese sarà un fattore importante in questa partita».: 3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini F. All. Rossi.: 1 Diliegro, 5 Giachetti, 13 Marini, 15 Donzelli, 17 Bonacini D., 21 Signorini, 25 Lawson, 29 Flan, 31 De Laurentiis, 32 Johnson. All. Nicola.: Beneduce (Ce), Materdomini (Ta), Patti (Pe)