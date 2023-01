Npc Foresta, l'U17 Eccellenza conquista una bella vittoria. Di Fazi: «Ora replicare questa intensità in trasferta»

RIETI - Bella vittoria per l’U17 Eccellenza della Npc Sporthub Foresta Rieti. Gli amarantocelesti hanno battuto tra le mura amiche del PalaSojourner il Club Basket Frascati per 78-62. Ottimo avvio dei reatini che vanno avanti già di 10 lunghezze a fine primo quarto e che controllano il margine arrivando anche sul +26. Sugli scudi un Feliciangeli da 22 punti, doppia cifra anche per Malual (16 punti) e Reginaldi (15 punti). La Npc Sporthub sale così a 14 punti in 13 giornate, occupando il quarto posto del girone B e allungando proprio su Frascati, ferma a quota 10. Sabato 28 gennaio i ragazzi allenati da coach Claudio Di Fazi torneranno in campo per la sfida sul campo della Uisp Roma XVIII (palla a due ore 19) valida per la sesta giornata del girone di ritorno.

Le dichiarazioni post gara

Questo il commento di un soddisfatto coach Di Fazi: «Sono molto contento della prestazione dei ragazzi – spiega il tecnico amarantoceleste - abbiamo giocato la gara nel migliore dei modi con la giusta intensità per tutta la partita. Peccato che spesso non riusciamo a riproporre la stessa intensità anche fuori casa».

Tabellini

Npc Sporthub Foresta Rieti - Frascati 78 – 62

Npc Sporthub Foresta Rieti: Reginaldi 15, Roversi 9, Feliciangeli 22, Margarita 11, Malual 16, Banti 1, Luise, Paci 2, Campogiani, Enei 2, Pazienza. All. Di Fazi