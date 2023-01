Npc Foresta, tre vittorie e due sconfitte nel weekend. Tabellini e commenti

RIETI - Cinque le gare delle giovanili della Npc Sporthub Foresta Rieti nel fine settimana. Bilancio complessivo che recita tre vittorie e due sconfitte. Bene le due selezioni dell’U19 Silver e l’U17 Silver. Nonostante la sconfitta, resta in testa al proprio campionato l’U20.

U19 Silver Npc

Settima vittoria consecutiva per l’U19 Silver della Npc Sporthub Foresta Rieti. Battuta in casa anche Fiano Romano per 59-46 (parziali: 13-11; 24-7: 7-13; 15-15) e testa del girone B consolidata. Ottima la prova degli amaranto celesti che prendono il largo già nel secondo quarto sfiorando i venti punti di vantaggio. I reatini sono al momento primi in classifica con un percorso netto di sette successi su altrettante gare. Il prossimo incontro sarà mercoledì alle 19.40 sul campo di Città Futura.

Le dichiarazioni post gara

Il coach della formazione reatina Andrea Auletta parla così al termine dell’incontro: «È stata una partita sicuramente di grande energia. Abbiamo disputato un ottimo secondo quarto, soprattutto grazie ai ragazzi che solitamente hanno meno minutaggio, a cui faccio i miei complimenti. Sono stati molto bravi, soprattutto in difesa, recuperando molti palloni e andando in contropiede. I ragazzi stanno crescendo e lo stanno dimostrando, sono molto soddisfatto».

Tabellini

Npc Sporthub Foresta – Fiano Romano 59-46

Npc Sporthub Foresta: Dionisi, Federici, Rivoltella 2, Mammoli 5, Marini, Bolletta 6, Ambrosi 3, Santoprete 6, Roversi 21, Bacary 10, Cocuccioni 5, Cargoni. All. Auletta

U17 Silver

Torna alla vittoria l’U17 Silver della Npc Sporthub Foresta che batte fuori casa i pari età di Fiano Romano 32-64 (parziali: 6-15; 5-13; 10-22; 11-14). Partita dominata dagli amaranto celesti che chiudono la pratica già nel secondo quarto. Ottima prova da parte di tutti gli effettivi schierati da coach Paolo Matteucci e quinto successo su sette giornate di campionato. L’Npc si trova momentaneamente al secondo posto, dietro soltanto alla Libertas Roma. Prossimo impegno martedì 24 gennaio di nuovo in trasferta, questa volta sul campo della Spes Mentana (palla a due alle 19).

Le dichiarazioni post gara

Coach Paolo Matteucci parla così del match vinto largamente dai suoi ragazzi: «È stato dato spazio e la possibilità a tutti i ragazzi presenti di calcare il campo che a loro volta, determinati dal primo minuto, hanno risposto positivamente trasformando i loro sforzi profusi in una vittoria di squadra».

Tabellini

Fiano Romano – Npc Sporthub Foresta 32-64

Npc Sporthub Foresta: Carlini 10, Pasquali, Gentile 8, Mugnai 2, Sielli 8, Novelli 17, Ferraioli 9, Berardo 6, D’Andrea, D’Elia 2, Ruzzi 2. All. Matteucci

U19 Silver Foresta

Vittoria anche per l’altra squadra targata Npc Sporthub Foresta nel campionato di U19 Silver. I ragazzi allenati da Fabio Vaccaro si sono imposti sul campo dello Sport 2000 per 51-58 (parziali: 13-18; 15-15; 12-8; 11-17) conquistando così la seconda vittoria consecutiva. Buona lagara degli amaranto celesti che resistono al parziale del terzo quarto in favore dei padroni di casa e allungano nel finale. Caluisi miglior marcatore con 17 punti, anche Grillotti e Pinna in doppia cifra. Il prossimo impegno della compagine reatina sarà giovedì 19 gennaio sul parquet del PalaCordoni contro il basket Valsugana (ore 20.30).

Le dichiarazioni post gara

Il tecnico Fabio Vaccaro commenta così la vittoria contro Sport 2000: «Siamo oltremodo soddisfatti di questa squadra - spiega coach Vaccaro - costruita con il solo intento di comportarsi bene e soprattutto fare giocare tutti».

Tabellini

Sport 2000 - Npc Sporthub Foresta 51-58

Npc Sporthub Foresta: Caluisi 17 , Fiorillo 3, Pasquali 7, Grillotti 14, Picuti 3, Pinna 14, Pucci , Conenna. All. Vaccaro

U20 Silver

Sconfitta esterna invece per l’U20 Silver della Npc Sporthub Foresta che si deve arrendere sul campo del Basket Lanuvio 71-63 (parziali: 15-15; 14-17; 21-12; 21-19). Match equilibrato deciso dallo strappo dei padroni di casa nel terzo periodo. non basta un Roversi da 31 punti ai reatini che incassano così il secondo ko stagionale. Tuttavia l’Npc resta al primo posto del girone con quattro vittorie in sei giornate.

Le dichiarazioni post gara

Coach Rinaldi commenta così il match dei suoi ragazzi: «Abbiamo commesso tanti errori al tiro in attacco facendo una pessima transizione difensiva nei primi due quarti. Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo siamo andati meglio rientrando in difesa e non concedendo canestri facili».

Tabellini

Lanuvio – Npc Sporthub Foresta 71-63

Npc Sporthub Foresta: Roversi 31, Bolletta 13, Provaroni 1, God 11, Ambrosi 5, Mammoli 4, Rivoltella 4, Bacary 2, Marchiaro, Maglietti. All. Rinaldi

U17 Eccellenza

Sconfitta in trasferta anche l’U17 Eccellenza che cade sul campo della Stella Azzurra Viterbo 71-53 (parziali: 18-15; 14-10; 18-14; 21-14). Gara in bilico fino a metà terzo quarto, poi i padroni di casa piazzano l’allungo decisivo prendendo il largo nel finale. Dopo 12 giornate i reatini si trovano con uno score di 6 vittorie e altrettante sconfitte. Per gli uomini di coach Claudio Di Fazi il prossimo match sarà mercoledì 25 gennaio al PalaSojourner contro il Club basket Frascati (ore 20.30).

Le dichiarazioni post gara

Questo il commento di coach Di Fazi dopo la gara: «Una buona partita in casa di una favorita per il passaggio del turno - spiega coach di Fazi - siamo stati sempre in partita fino al 39 a 38 a due minuti dal termine del 3 quarto. Poi con un incredibile black out , siamo andati sotto fino al 51 a 39. Da li in poi partita tutta in salita per noi».

Tabellini

Stella Azzurra Viterbo – Npc Sporthub Foresta 71-53

Npc Sporthub Foresta: Roversi, Luise 2, Malual 13, Battisti 3, Margarita 1, Feliciangeli 19, Banti, Paci, Reginaldi 15, Campogiani. All. Di Fazi.