Vince ancora l'U17 Npc-Foresta. Coach Matteucci: «Il piglio giusto»

RIETI - Vince ancora l’U17 Silver della Npc Sporthub Foresta che batte in trasferta la Tiber Roma con una prova maiuscola. 40-89 il finale (parziali: 14-28, 9-23, 11-23, 6-15) di una gara dominata dai ragazzi di coach Paolo Matteucci. I reatini prendono il largo già nei primi due quarti e mettono in cassaforte il terzo successo consecutivo, confermandosi in testa al girone B dopo quattro giornate. Mattatore dell’incontro Sielli con 22 punti, ottimo anche Carlini con 18. La Npc Sporthub Foresta chiuderà il suo 2022 con la sfida di sabato al PalaNpc di Via Cesi contro la Jr Basket Roma (palla a due alle 16.30).

Le dichiarazioni

Un soddisfatto coach Paolo Matteucci parla così della gara dei suoi: «Sono molto contento perché i ragazzi sono stati bravi ad affrontare la partita con il giusto piglio, prendendo, sin dalle prime battute, il comando delle operazioni».

Tabellino

Npc Sporthub Foresta Rieti: Carlini 18, Mugnai 5, Ferraioli 8, Pasquali 2, Gentile 11, Novelli 8, Sielli 22, Berardo 4, Bizzarri 8, D’Ippoliti 3. All. Matteucci.