La Npc ufficializza l'ingaggio della guardia Filippo Testa: «Piazza storica, grande stimolo»

Venerdì 30 Luglio 2021, 18:06

RIETI - La Kienergia Rieti annuncia l’aggiunta al roster della guardia Filippo Testa che nella passata stagione ha vestito la maglia della Rekico Faenza chiudendo i Playoff con una media di 10.6 pt e 4.8 rimbalzi.

Classe 1997, inizia da subito la sua carriera cestistica con esperienze importanti con la Pallacanestro Varese, dove come gregario della prima squadra di coach Moretti partecipa anche alla Fiba Europe Cup. Dal 2014 al 2016 gioca nel campionato di serie C Gold a Gazzada, dove si guadagna l'accesso ai playoff; conclude la stagione con 7.1 punti e 3.7 rimbalzi a partita. C'è anche l'azzurro nella carriera di Filippo: nel 2013 è stato capitano della nazionale under16 agli Europei di categoria, arrivando al 4° posto. Nella stagione 2016/2017 disputa il campionato di serie B a Oleggio mettendosi in luce come uno dei migliori under del campionato. Nel 2017 si trasferisce a Trapani per il suo primo campionato in serie A2, categoria che affronterà anche nella stagione 2018/2019, con la maglia di Montegranaro. Successivamente arriva la stagione in B con la Mamy Oleggio che chiude con la media di 13.62 pt e 5.05 rimbalzi a partita.

Filippo Testa: «Sono molto contento del mio arrivo a Rieti perché è una piazza storica ed entusiasta per il basket e questo è sempre un grande incentivo. Sono contento del team che si sta venendo a creare. Conosco da avversario Del Testa e con Antelli ci siamo incontrati molto spesso in tutto il percorso delle giovanili. Dopo il colloquio con coach Ceccarelli sono pronto all’inizio della stagione con una squadra in cui voglio mettere a disposizione il mio bagaglio tecnico e di esperienza per raggiungere l’obiettivo comune di far bare e dare il massimo in campo. Sto continuando a lavorare per poter essere al meglio della forma in vista del raduno ufficiale e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura».