La Npc chiude il roster con l'ingaggio dell'under Eugenio Cortese: «Qui so di poter crescere»

Venerdì 27 Agosto 2021, 17:19 - Ultimo aggiornamento: 17:20

RIETI - La Kienergia Rieti chiude il roster con la firma di Eugenio Cortese, nato a Napoli, classe 2002. Cortese è cresciuto nello Sporting Portici e passato poi al vivaio della Vivi Basket Napoli con cui muove anche i primi passi a livello senior giocando in Serie C nella Megaride Basket Napoli. Successivamente passa all’AP Cercola giocando sia in DNG che in Serie C Gold. Con la nascita e lo sviluppo del progetto del Napoli Basket del Presidente Federico Grassi, Eugenio è stato aggregato fino alla scorsa stagione con il gruppo della prima squadra allenata da coach Sacripanti.



Lungo mancino di grande energia a rimbalzo e difesa, Cortese manifesta cosi le sue impressioni dopo la firma: «Sono molto contento di poter far parte di una società come la Npc Rieti. Lo staff tecnico mi ha già inviato materiale da studiare in vista del mio arrivo, in modo da poter recuperare il più velocemente possibile gli allenamenti già svolti dal gruppo. Coach Ceccarelli mi ha dato grande carica e voglia di dare il mio contributo. So di poter crescere, infatti il mio obiettivo è quello di migliorare il mio potenziare e lavorare sui miei punti deboli. Sarà sicuramente un’emozione tornare al PalaSojourner, come è un’emozione essere parte di una società come la Npc».