La Npc ufficializza l'ingaggio del pivot Edoardo Tiberti: «Stimolato, spero di essere all'altezza delle aspettative»

Lunedì 9 Agosto 2021, 17:36

RIETI - Kienergia Rieti annuncia la firma per la prossima stagione sportiva del centro Edoardo Tiberti. Classe 1997, atleta di 203 cm, Tiberti ha sviluppato la propria carriera cestistica partendo da Rimini dove nel 2017-2018 mette a segno oltre 10 punti e 6 rimbalzi di media. Nel 2018-2019 esperienza in Serie A2 con la Remer Treviglio e poi trasferimento in serie B nell'annata sportiva successiva giocata con la maglia di Faenza. Con i romagnoli, nel corso dell'annata sportiva 2019-2020, in 23 partite, 11.7 punti, 8.3 rimbalzi e più di una stoppata a partita. La scorsa stagione è stata vissuta con la maglia di Teramo con cui ha collezionato oltre 14 punti e 8 rimbalzi di media a partita.

«Speriamo che la prossima sia una stagione di normalità e di ripresa da molti punti di vista, in primis il ritorno del pubblico - afferma Tiberti - Arriverò a Rieti con la voglia di fare bene, sperando di essere all’altezza delle aspettative. La squadra che si è venuta a delineare è aggressiva e competitiva, caratteristica necessaria visto il difficile girone nel quale siamo. La chiamata di coach Ceccarelli, che già conoscevo, è stata molto stimolante. È un allenatore preparato e di livello con il quale sono sicuro lavoreremo tutti molto bene».