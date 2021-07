Gabriele Ceccarelli è il nuovo coach della Npc: «Energia, progetti chiari e lungimiranti»

Martedì 13 Luglio 2021, 19:34

RIETI - La Npc Rieti Pallacanestro annuncia come head coach, per le prossime due stagioni sportive, il riminese Gabriele Ceccarelli. Il giovane trentacinquenne, che proprio oggi compie gli anni, festeggia il ritorno in panchina dopo l’esperienza con l’Assigeco Piacenza nella stagione 2019-2020. Un accordo biennale per progettare e ricostruire un nuovo ciclo per la Kienergia Rieti.

Le dichiarazioni

«Energia, progetti chiari e lungimiranti, questi sono i punti chiave che hanno veicolato la mia scelta sulla Npc Rieti. Le parole del Presidente Cattani e la determinazione del General Manager Martini mi hanno convito ad affrontare una grande sfida in una piazza storica come quella reatina. Nonostante la sfortuna dello scorso anno che ha portato alla retrocessione della squadra ho visto tanta voglia di riscatto e rivalsa. Rieti è una città che merita una squadra di carattere che sappia mettere in campo la forza e la carica che caratterizzano i tifosi amarantocelesti. Stiamo da subito lavorando alacremente per questo, cercando i profili che meglio incarnino questo spirito».

La storia

Classe 196, trentacinquenne emiliano fa il suo esordio da allenatore da giovanissimo proprio nella sua Rimini. Dopo tre anni all’interno del settore giovanile, appena ventitreenne viene chiamato nello staff della prima squadra lavorando al fianco di Sacco, Ticchi e Caja: tre anni come terzo assistente nel campionato di Legadue, poi, nel 2011/2012, la promozione al ruolo di vice al fianco di coach Fabrizio Ambrassa nel campionato di DNB. Nell’estate 2012 passa a Ravenna (DNB) dove ricopre sempre il ruolo di vice allenatore e responsabile del settore giovanile. Nelle due successive stagioni rimane nella città bizantina sempre con il ruolo di vice ma in Serie A2 Silver. Nel 2014 è il timoniere della squadra Under 19 Elite che centra uno storico scudetto per la società ravennate. Nella stagione 2014/2015 siede come vice coach sulla panchina di Falconara (Serie B) e arriva fino alle semifinali playoff. Dopodiché arrivano i successi ottenuti nella Poderosa Montegranaro dove ha raggiungo la promozione in SerieA2, ed i playoff nella seconda stagione con i marchigiani uscendo dalla competizione per mano dell’Alma Trieste. Ultima esperienza in campo quella con l’Assigeco Piacenza dove nel primo anno raggiunge la salvezza con ampio anticipo e nella seconda stagione a dicembre, con il quarto posto alla fine del girone di andata, strappa il pass per le Final 8 di Coppa Italia.