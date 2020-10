RIETI - La Npc torna in campo in vista del recupero contro l'Eurobasket di Supercoppa fissato per sabato 7 novembre. Il 31 ottobre alle 18.00 si terrà uno scrimmage contro la Chieti Basket 1974 al PalaTricalle Sandro Leombroni di Chieti. Il match si disputerà a porte chiuse come da normative covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA