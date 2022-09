La Npc debutta al PalaSojourner, aria di campionato con Chieti. Roster quasi al completo

RIETI - Finalmente in campo, finalmente in casa. Con gli americani pronti a farsi ammirare dai tifosi, vogliosi di risentire quel “profumo” di serie A dopo un anno di purgatorio in serie B. Alle 18.30 sarà palla a due al PalaSojourner per l’amichevole tra la Kienergia Npc Rieti e Chieti (diretta su Npc Tv e in streaming sul sito npctv.it).

Sulla carta è la seconda uscita della stagione ma, a conti fatti, si può parlare di un vero e proprio esordio: troppo strano e condizionato dalle assenze lo scrimmage di una settimana fa contro la Scafati dell’ex coach Alessandro Rossi, neo promossa in serie A.

Stavolta si va in campo contro un’avversaria di pari livello, con la quale non ci si dovrebbe però scontrare in stagione: i teatini sono infatti nel girone rosso di A2, mentre Rieti e in quello verde. Dettagli di poco conto. Quel che interessa è la sostanza e, soprattutto, il fatto che la squadra sia quasi al completo.