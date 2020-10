Npc bene nel finale: a Chieti vince 75-82. Stefanelli ne fa 29, Sanguinetti ok al rientro, Pepper si ferma

RIETI - Termina 75-82 per la Npc l’amichevole di Chieti. Per Rieti rientrava il playmaker Sanguinetti, previsto il riposo per Tommasini, mentre De Laurentiis, dolorante a una spalla, è stato tenuto a riposo. Inoltre, dopo un buon avvio, si è fermato anche a Pepper, dolorante alla schiena.

Scrimmage arduo da interpretare, sia per le assenze, previste e non, che per la scadente difesa delle due squadre. Bene comunque la Npc targata Pepper-Sanguinetti del primo periodo che va avanti 17-23 al 10’. Poi due quarti dominati da Chieti: 43-41 al 20’ e 65-57 al 30’. Infine, nell’ultimo periodo, crollo abruzzese e Npc che rimonta con un break di 10-25 e vince.

Entrambi i tecnici hanno sperimentato, ma per Rieti c'è stata poca tenuta sotto canestro senza De Laurentiis, anche se Ponziani, in progresso, ha supportare un valido Taylor. Il rientrante Sanguinetti ha mostrato visione di gioco, tiro e potenziale offensivo. Bene Stefanelli, mentre Fumagalli, qualche palla persa di troppo, è parso più intraprendente. Alterno Sperduto. Npc ingiudicabile finché non si allenerà con continuità al PalaSojourner liberandosi delle scorie del PalaCordoni. Si spera di essere al completo sabato prossimo in Supercoppa contro l’Eurobasket a Torvaianica.

«Un ottimo allenamento – osserva il coach Alessandro Rossi - E nel finale la tenuta mentale ha prodotto ottime giocate. Paghiamo il fatto che ci alleniamo su campo di dimensioni inferiori. Tutte le cose che facciamo sono sempre leggermente in ritardo ma abbiamo ancora tempo per correggere questo tipo di errori».

