Rieti, Cattani a 360°: «Npc cerca main sponsor, puntiamo a dare di più. Altra squadra? Amareggiato ma pensiamo a noi»

RIETI - Dopo un silenzio di quasi 4 mesi, la Npc torna a comunicare, sebbene in conferenza stampa online del presidente Giuseppe Cattani.



«Ho temuto di mollare ma ho trovato la forza per ripartire. Ci consolideremo grazie al Consorzio. Non prometto ciò che non posso mantenere: siamo in A2 e vogliamo restarci. Ora cercheremo di dare di più».



«Il contratto con Zeus è rescisso ma non è questa la sede per parlarne. Cerchiamo un main sponsor e stiamo definendo il budget col consorzio che è aperto a tutti. Chiedete al presidente Federico Rinaldi. Abbiamo una tabella di marcia e non possiamo fallire. Tanti i progetti, come la palazzina dove sistemare atleti e ragazzi del settore giovanile, lo sblocco dei lavori dell’impianto di Contigliano e presenteremo il bus acquistato col crowdfunding in un evento adeguato».



«A breve partiranno i lavori al PalaSojoruner temo si andrà un po’ lunghi sulla consegna. spero che si giochi a ottobre a porte aperte. La Provincia risolverà il rapporto col vecchio gestore e se emetterà un bando per la gestione il Consorzio parteciperà».



«In futuro spero che la Npc sia trattata come lo sono state le prime squadra di Rieti in passato. Sono amareggiato ma non parlerò più del progetto di un’altra squadra di basket a Rieti. Non guardo in casa d’altri. Ci sarà tempo per valutare e giudicare i risultati. Possiamo diventare un’eccellenza regionale nel basket».

